غارات مكثفة ومجازر .. العدوان الإسرائيلي على غزة يدخل يومه الـ80

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 ديسمبر 2023 11:27 صباحاً - واصلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، غاراتها وقصفها المكثف والمتواصل على عدة مناطق في غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات من المواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في اليوم الـ80 من العدوان على القطاع.

وأفادت مصادر محلية، لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن الغارات الإسرائيلية تجددت على مناطق عدة في وسط وجنوب قطاع غزة، عقب ليلة دامية على الأهالي، بعد مجزرة على مخيمي المغازي والبريج وسط غزة، راح ضحيتها نحو 95 شهيدًا.

وتشهد ساحة مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، وسط قطاع غزة تكدس جثامين الشهداء، بعد الغارات الإسرائيلية المكثفة على المنطقة، بانتظار مواراتهم الثرى.

وأكد خليل الدقران، المدير الطبي لمستشفى شهداء الأقصى، أنه يجري التعامل مع المصابين في ظل ظروف طبية صعبة، تتمثل في نقص العديد من الأدوية والمعدات الطبية، وامتلاء غرف العناية المكثفة عن آخرها، وعدم توافر أجهزة التنفس الاصطناعي على نحو كافٍ.

وأشار إلى أن الأمراض المعدية بدأت بالانتقال بين النازحين الذين يملؤون ساحات المستشفى هربًا من القصف الإسرائيلي، كما انتشرت الأمراض المعدية والمعوية والجلدية بينهم بشكل كبير، ولا يوجد أدوية أو أسرّة لهم.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية سلسلة غارات على محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، وتحديدًا في المنطقة الشرقية.

وكان 23 فلسطينيًا استشهدوا وأُصيب العشرات بجروح، فجر اليوم، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي لمنزلين في منطقة معن شرق خان يونس.