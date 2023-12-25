إطلاق 8 صواريخ من لبنان باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 ديسمبر 2023 01:37 مساءً - أحداث فلسطين وإسرائيل، ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، أنه تم إطلاق ٨ صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية في محيط مستوطنة سعسع.

قصف صاروخي على مواقع عسكرية إسرائيلية

ومن جانبها أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن جيش الاحتلال استهدف مواقع عدة تابعة لـ حزب الله في جنوب لبنان، ردا على القصف الصاروخي.

وشنت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، عدة غارات استهدفت محيط بلدتي عيتا الشعب وراميا جنوب لبنان، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام لبنانية.

وكشفت تقارير إعلامية اليوم الاثنين، عن وقوع انفجار قوي في مدينة حيفا الإسرائيلية، دون سماع دوي صافرات الإنذار.

رشقات صاروخية تستهدف مستوطنات إسرائيل

ويأتي ذلك في ظل استمرار قصف المقاومة الفلسطينية للمستوطنات الإسرائيلية برشقات الصواريخ ردا على العدوان الإسرائيلي على غزة.

وبالأمس الأحد، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بإغلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي لبضع مستوطنات في الجليل الأعلى تبعد 4 كيلومترات عن الحدود اللبنانية نتيجةً لتحذيرات من إطلاق صواريخ مضادة للدروع من حزب الله.

وفرض الإغلاق على مستوطنات في الجليل الغربي هي ليمان، بيتست، روش هانيكرا، شلومي، ماتسوفا، أدميت، عرب العرامشة، يعارا، إيلون، غورين، غرانوت، شوميرا، زرعيت، شتولا، إيفين مناحيم، نتوع وماتات.

وقالت الصحيفة، إن "عدة صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه بلدة راموت نفتالي الحدودية شمال إسرائيل سقطت في مناطق غير مأهولة صباح اليوم".

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد إطلاق قذائف على مواقع في مزارع شبعا، يوم الأحد.

وفي سياق متصل، أعلن حزب الله عن استهداف مرابض مدفعية الاحتلال في ديشون في القطاع الشرقي للحدود الشمالية مع لبنان، محققًا إصابات مباشرة لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية اشتباكات وقصفًا متبادلًا بين القوات الإسرائيلية وميليشيا حزب الله وفصائل فلسطينية، حيث تأتي هذه الأحداث في سياق التصعيد المستمر والهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.