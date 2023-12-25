انخفاض بورصة مسقط بنسبة 0.13%انخفض مؤشر بورصة مسقط "30" العماني 5.8 نقطة، وبنسبة 0.13 في المائة اليوم الإثنين، ليغلق عند مستوى 4561.40 نقطة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4567.20 نقطة.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية، بأن قيمة التداول بلغت مليونين و331 ألفا و714 ريالا عُمانيًا، منخفضة بنسبة 11.4 في المائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغ التداول فيها مليونين و630 ألفا و596 ريالا عُمانيًا.

وأوضح تقرير البورصة أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.006 في المائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.72 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 129 ألف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 5.53 في المائة، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 66 ألف ريال عُماني أي ما يعادل 2.82 في المائة، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني 63 ألف ريال عُماني وبنسبة 2.72 في المائة.