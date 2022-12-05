اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. ندى الكامل تخطف الأنظار بوصلة رقص على كيفك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت ندى الكامل، سيدة الأعمال طليقة الفنان أحمد الفيشاوي فيديو جديد لها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات الصور انستجرام.وظهرت ندي الكامل خلال تواجدها في حفل ما، مرتدية ملابس ضيقة للغاية، حيث استعرضت مفاتنها وهي تقوم بالرقص والتمايل، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج مع، بطريقة أثارت إعجاب جمهورها.وظهرت ندي الكامل خلال تواجدها في حفل ما، مرتدية ملابس ضيقة للغاية، حيث استعرضت مفاتنها وهي تقوم بالرقص والتمايل، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج مع، بطريقة أثارت إعجاب جمهورها.