انت الان تتابع خبر اتفرج .. ياسمين صبري بأضيق هدوم في الدولاب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة ياسمين صبري مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي للتبادل الفيديوهات والصور “انستجرام”.وظهرت ياسمين صبري خلال أحدث جلسة تصوير لها، مرتدية ملابس من اللون الأزرق المكشوف من منطقة الصدر وبنطلون ضيق للغاية أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج وأحمر الشفاه مع ترك شعرها على ظهرها، مما أثار إعجاب جمهورها

وعلق الكثير من جمهورها على الصور مثل طريقة التصوير رخيصة ما بتليق فيكي – أنت جميلة جدا- حلوة

شاهد من هنا