نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلادها... ياسمين رئيس العلامة الفارقة في الوسط الفني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يصادف اليوم الجمعة 15سبتمبر ذكرى ميلاد المرآة القوية وصاحبة الأدوار الصعبة، إنها الجميلة ياسمين رئيس، والذي خطفت الأنظار منذ ظهورها على الشاشة،



فتعتبر ياسمين من أبرز الموجودين على الساحة الفنية وأفضلهم دون منافس، اذ شهدت أعمالها مع مختلف النجوم نجاحات منقطعة النظير، مُقدمة أدوار متنوعة جعلتها بارزة في ذاكرة الجمهور،

ويبرز الفجر الفني في هذا التقرير عن أبرز المحطات الفنية لياسمين رئيس وأهم الجوائز الذي حصلت عليها.

من هي ياسمين رئيس؟

ياسمين رئيس من أصل فلسطيني ولدت يوم 15 سبتمبر 1985، وبدأت جولتها الفنية في فيلم فتاة المصنع مع المخرج محمد خان والذي نقلها إلى طريق المجد والشهرة.

كيف بدأت رحلة ياسمين رئيس الفنية؟



بدأت رحلتها الفنية في سن الأربعة عشر، وشاركت في مسلسل عرض خاص مع المخرج هادي الباجوري، وحققت نجاحات واسعة في ذلك الوقت فتح عليها أبواب المشاركة في العديد من الأعمال الفنية أبرزها فيلم إكس لارج أمام النجم أحمد حلمي، وفيلمي واحد صحيح ومسلسل طرف ثالث الذي أسهم في اختيارها لدور البطولة في فيلم فتاة المصنع، وفيلم صنع في مصر للمخرج عمرو سلامة، وشاركت في بطولة فيلم قمر 14، خطة مازنجر، أنا لحبيبي،وغيرها من الأعمال.

أهم الجوائز الذي حصلت عليها ياسمين الرئيس

وحصلت" ياسمين " على العديد من الجوائز العربية والدولية أبرزها جائزة أفضل ممثلة في مهرجان طريق الحرير السينمائي في دبلن بأيرلندا، جائزة مهرجان كُلكتا السينمائي الدولي بالهند، مهرجان أيام قرطاج السينمائية،

وجائزة أفضل ممثلة في مهرجان دبي السينمائي الدولي، وجائزة أفضل ممثلة في مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، وجائزة التمثيل نساء من المهرجان القومي الثامن عشر للسينما المصرية

وجائزة ممثلة الدور الأول في الدورة الـ41 من مهرجان جمعية الفيلم للسينما المصرية، وغيرها من الجوائز.