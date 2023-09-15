نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبطال فيلم عنب يحتفلون بإنطلاق تصوير العمل (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحتفل صناع فيلم عنب ببدء تصوير الفيلم، بحضور أبطال العمل، منهم الفنانة آيتن عامر، الفنان إسلام إبراهيم، محمود الليثي، توني ماهر، مع المنتجة رشا الظنحاني.

وسيطر على اليوم أجواء السعادة، والفرحة العارمة بين أبطال العمل، الذين ملئوا المكان بالتصفيق والصفار، لحظة تقطيع تورتة العمل، احتفالا بانطلاق التصوير.

و يشار إلى أن فيلم عنب من إنتاج شركة رشا برودكشن،، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة فور الانتهاء من تصويره، وتدور أحداثه في إطار الكوميديا.

أبطال فيلم عنب

ويشارك في فيلم عنب كلا من الفنانة آيتن عامر، إسلام إبراهيم، محمود الليثي، نور قدري، توني ماهر، والفيلم من قصة أمين جمال، تأليف يوسف سالم وأحمد سالم، ومن إخراج أحمد نور.