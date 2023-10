نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح إعلان ترويجي جديد لفيلم Killers Of The Flower Moon في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح اعلان تشويقي جديد للفيلم المنتظر للمخرج مارتن سكورسيزي الذي يطرح بعنوان Killers Of The Flower Moon.

ونقلت وسائل اعلام الاعلان الترويجي الجديد للفيلم، الذي يضم في بطولته النجم ليوناردو دي كابريو في احدث تعاون له مع سكورسيزي.

تفاصيل عن العمل

ويضم الفيلم مجموعة مميزة من الابطال من كبار نجوم السينما في هوليوود، ومنهم جيسي بليمنز وروبرت دي نيرو، وبرندا فريزر.

والمجسدة لدور البطولة النسائي ليلي جلادستون، ولويس كانسلمي، ومن المقرر طرحه للعرض في تاريخ 19 اكتوبر المقبل.

جديد "سكورسيزي"

وكانت قد تراجعت شبكة البث الرقمي hulu عن انتاج المسلسل الجديد للمخرج مارتن سكورسيزي The Devil in the White City بعد فشل جمع طاقم تمثيل مناسب للعمل.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، المسلسل كان من المفترض أن يضم في بطولته ليوناردو دي كابريو، الذي كان سيشارك أيضا كمنتج منفذ.

انسحابات بالجملة

وتقول الصحيفة البريطانية، ان المسلسل، شهد موجة انسحابات كانت بدايتها بانسحاب النجم كيانو ريفز من العمل في اكتوبر الماضي.

وبحسب تقارير لمجلة هوليوود ريبورتر، فإن جيرمي آلين والمخرج مات روس، يسعيان حاليا للحصول على حقوق العمل الجديد، لإنتاجه بعد فشل التعاون مع سكورسيزي.