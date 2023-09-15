طرح الإعلان الترويجي الكامل لفيلم Aquaman 2

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت شركة الإنتاج السينمائي ورنور بروز، الإعلان الترويجي الكامل للجزء الثاني المنتظر من فيلم أكوامان من بطولة جيسون موموا.

و الإعلان الترويجي شهد عودة نجوم من الجزء الأول أبرزهم أمبر هرد ونيكول كيدمان، على أن يطرح بعنوان the lost kingdom.

جديد أخبار جيسون موموا

و يستعد الثنائي جيسون موموا وديف باتيستا للمشاركة في بطولة عمل سينمائي للمرة الاولى لهما معا، بعد الإعلان عن مشروع جديد يشاركان به في ادوار البطولة، يخرجه مخرج فيلم Blue Beetle.

ووفق "ديلي ميل"، المشروع السينمائي الجديد سيحمل عنوان The Wrecking Crew، ومن المقرر ان ينضم له مجموعة أكبر من الفنانين، مع وجود أنجيل مانو سوتو كمنتج منفذ للعمل.

والعمل كان قد انتهت كتابته قبل بداية موسم الاضراب الذي انطلق في يونيو الماضي، وقد استقرا على بداية التصوير بعد نهاية الاضراب وعودة الممثلين للعمل بمواقعهم.

ماينكرافت

يأتي ذلك بعد أن تحدد رسميا موعد طرح أول فيلم سينمائي حي يطرح من لعبة "ماينكرافت" القائمةعلى الواقع الافتراضي والذي سيكون من بطولة النجم جيسون موموا.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، الفيلم الجديد ستنتجه شركة ورنور بروز، وتحدد رسميا موعد طرحه بتاريخ 4 ابريل من عام 2025 المقبل.

والفيلم تحدد موعد طرحه المستقبلي خلال عامين، بسبب انشغال موموا بمشاريع سينمائية أخرى، ابرزها فيلم أكوامان 2، الذي ينشغل بسببه موموا خلال عام 2023 الجاري يوطرح في 20 ديسمبر المقبل، على ن يبدأ تصوير مشاهد الفيلم في 2024.