انت الان تتابع خبر تحوّل جديد ومثير: سيلينا غوميز تعلن بثقة (لن أكون ميم مرة أخرى) بعد ردود الفعل المثيرة في حفل جوائز VMAs! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بالطبع، لم تسلم سيلينا غوميز من تعليقات الجمهور على ردود فعلها في حفل MTV خاصة مع لحظة إعلان ترشيح كريس براون لجائزة VMAs.

ولم تكن هذه اللقطة الوحيدة لها، فقد انتشرت لها ردة فعل أخرى خلال أداء أوليفيا رودريغو لفقرتها الفنية، حيث التقطت عدسات الكاميرات سيلينا وهي تشاهد أداء أوليفيا لأغنيتها "Vampire" على خشبة المسرح، وبعدها أصيبت بالذهول بعد أن بدأ الشرر يتطاير خلف أوليفيا على المسرح، وبدأت القطع الثابتة في المكان تتساقط على الأرض.

الحضور، بما في ذلك سيلينا، بدا في حالة صدمة وقلق على الشاشة الموجودة على المسرح، غير أنه لم يكن هناك أي داعٍ للخوف، إذ تم اصطحاب أوليفيا بسرعة من على المسرح، وبعدها عادت ونجحت في التعامل مع الموقف وواصلت أداء أغنيتها من ألبومها الثاني.

سيلينا غوميز تعلن أنها "لن تكون ميم مرة أخرى"

بعد الترند وردود الأفعال من الجمهور، لاسيما لتعابير وجهها، كان لدى سيلينا غوميز رسالة للأشخاص الذين يريدون تحويلها إلى ميم.

وكتبت سيلينا في ستوري عبر إنستغرام ما معناه: "لن أكون ميم مرة أخرى.. أفضل الجلوس ساكنة عن استدراجي، لمجرد كوني على طبيعتي.."

وشاركت صورة لها عبر ستوري إنستقرام برفقة تايلور سويفت علّقت عليها بما معناه: "إنها تبدو مذهلة" مع كلمة أيضًا نموذجية أرفقتها بأسفل الصورة.

شاركت المغنية الشهيرة فيديو مدهش يستعرض تعابير وجهها بطريقة طريفة، وذلك ردًا على تعليقات الجمهور حول حفل توزيع جوائز VMAs. وقد أظهرت الفيديو القصير لحظات من الفرح والدهشة والاستغراب التي عاشتها خلال الحفل.