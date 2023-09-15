انت الان تتابع خبر أصبحت عجوزاً بدينة انهكتها الايام.. إطلالة مفزعة للفنانة نورمان أسعد بعمر الـ 55.. كيف أصبحت الان تغيرت 180 درجة.. (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - اشتُهرت نورمان أسعد بشكل كبير مع زوجها السابق أيمن زيدان في مسلسل "جميل وهنا الكوميدي" الذي حقق نجاحًا كبيرًا وحاز إعجاب الملايين في الوطن العربي.



وأثار ظهور نورمان أسعد الأخير ردود فعل واسعة بعد مرور أكثر من 16 عامًا على اعتزالها الفن.



فقد صدمت نورمان أسعد، بطلة مسلسل "جميل وهناء"، الجمهور بأول ظهور لها بعد فترة طويلة من الغياب، حيث كشفت صورة عن تغير ملامحها. ويعتبر هذا الظهور الأول لنورمان أسعد بعد إعلانها اعتزال العمل الفني.



تباينت التعليقات حول ظهور نجمة مسلسل "جميل وهناء" الأخير، فبينما اعتبر البعض أنها لا تزال تحتفظ بجمالها، رأى آخرون أنها تغيرت تمامًا.



وقد عبر الجمهور عن رأيهم في شكل نورمان، وأكدوا أنها لا تزال جميلة للغاية، بينما أشار البعض إلى التغير في شكلها والذي يعود لخضوعها لعمليات تجميل بعد تعرضها لحادث سير ألحق أضرارًا بأنفها وجبينها.



يجدر الإشارة إلى أن الجميلة السورية لديها 5 أولاد، من بينهم فتاة وحيدة تدعى "جودي" من زوجها السابق الممثل السوري "أيمن زيدان"، الذي تزوجته بعد الجزء الأول من مسلسل "يوميات جميل وهناء"، ولكن زواجهما انتهى بسرعة. وخلال تصوير الجزء الثاني من "جميل وهناء"، عاد الثنائي لبعضهما وبقيا معًا لمدة 3 سنوات.



في عام 2004، تزوجت نورمان من المخرج العراقي عدنان إبراهيم وانفصلا بعد زواج دام لمدة عامين. وفي عام 2007 تزوجت نورمان أسعد من رجل الأعمال والسياسي الكردي العراقي نهرو محمد عبد الكريم الكسنزاني وأنجبت منه أربعة أولاد ثم توفي قبل عامين.



خلال حياتها تعرضت الممثلة لحادثي سير، الأول عام 1997 عندما انقلبت بها السيارة 7 مرات ونجت منه بأعجوبة، وفي العام التالي تعرضت لحادث آخر أسفر عن إصابات قوية في وجهها أجبرتها على القيام بعمليات تجميل للأنف.



قرار الاعتزال جاء بعد زواجها الأخير لتنذر نفسها لزوجها وعائلتها وعلى الرغم من الشائعات التي جاء فيها أنها ستعود للفن، إلا أنه تم نفي الموضوع جملةً وتفصيلاً من قبل المقربين منها.



اعتزلت النجمة السورية نورمان أسعد التمثيل في 2007، وفضلت حياتها الشخصية عن حياتها العملية والنجومية، لكن إسمها لا يزال معروفاً ومسلسلاتها تعرض حتى الآن وأشهرها مسلسل "جميل وهنا".