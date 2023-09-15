فرح الهادي تنشر صور مولودها الأول من عقيل الرئيسي

خضعت الممثلة فرح الهادي وزوجها عقيل الرئيسي، الممثل الإيراني المقيم بالكويت، لجلسة تصوير مع طفلهما "آدم" الذي استقبلاه الشهر الماضي.

ونشرت فرح الهادي البالغة من العمر 28 عامًا صورها مع زوحها وابنها آدم عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، مع تعليق: "آدم عقيل الرئيسي.. اللهم بارك".



وحرص المتابعون على تهنئة فرح الهادي بمولودها الجديد، وشارك فنانون ومشاهير في تقديم التهاني والمباركات، داعين المولى أن يحفظ ابنها وأن يغمرها بالسعادة.





وانقسمت آراء المتابعين حول ملامح الطفل آدم، والشبه بينه وبين أمه وأبيه، فذهب فريق إلى القول بأنه يشبه والده عقيل الرئيسي، ووجد فريق آخر أنه أقرب بالشبه إلى فرح الهادي.

وفي منتصف أغسطس/آب الماضي، احتفلت فرح الهادي بقدوم مولودها، وقالت حينها عبر "إنستغرام": "استقبال بيبي آدم. شكرا لكل من حضر. أسعدتوني كثيرًا في يوم مهم وكبير بالنسبة لي".





فرح الهادي وعقيل الرئيسي

وتعتبر فرح الهادي وعقيل الرئيسي من أبرز الثنائيات في الخليج، إذ جمعتهما قصة حب منذ تصوير مسلسل "تعب اراضيك"، وبدأت العلاقة بالتعارف ثم الإعجاب والاعتراف بالحب المتبادل وتكللت بالزواج.

وعرض عقيل الرئيسي الزواج على فرح الهادي فوافقت، وتمت خطبتهما في صيف 2017، وأعلنا إتمام الزواج في نهاية العام نفسه، وتوج هذا الزواج بولادة طفلهما آدم الذي يبلغ الآن قرابة 4 أسابيع.



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