ابن محمد ثروت يفاجئ والده على مسرح حفله في جدة.. ويغنيان "كده يا قلبي"

في أمسية مليئة بالمفاجآت، ظهر ابن المطرب المصري محمد ثروت على مسرح حفله الأخير في جدة السعودية، معلنًا عن المفاجأة الكبرى.

وشارك محمد ثروت في حفل "ليلة من الزمن الجميل" على مسرح "بنش مارك" بمدينة جدة السعودية، مساء الخميس، مع المطربتين ميادة الحناوي وعفاف راضي.



واستهل محمد ثروت الحفل الذي احتشد له عدد كبير من الجمهور، قبل صعود ابنه أحمد إلى المسرح، ليشارك والده الغناء، قبل أن يهديه أغينة "ابن أبويا"، وسط تفاعل وإعجاب الجمهور.

ووجه أحمد ثروت الشكر للفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات ولرئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، على إتاحة الفرصة له للغناء مع والده محمد ثروت على خشبة المسرح.

وقدم محمد ثروت مع ابنه أحمد أغنية المطربة شيرين عبدالوهاب "كده يا قلبي"، وسط تفاعل كبير من الحضور، فيما عرضت شاشة الحفل مجموعة صور قديمة للمغني المصري وابنه بالأبيض والأسود.

وأكلمت عفاف راضي وزميلتها السورية ميادة الحناوي سهرة "ليلة من الزمن الجميل"، بباقة مميزة من أغانيهما القديمة، قبل أن يوجه رئيس هيئة الترفيه السعودية الدعوة للثلاثي للمشاركة في موسم الرياض 2024.45-89-241-65 جزيرة ام اند امز