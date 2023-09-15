نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحلقة الأخيرة من مسلسل "سفاح الجيزة" تكشف سر طفولة جابر والسبب الذي حوله مجرم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عرضت منصة شاهد الرقمية الحلقة الأخيرة من مسلسل "سفاح الجيزة" وسرعان ما تصدرت اسم مسلسل "سفاح الجيزة" محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الإجتماعي وكان السبب في تصدر الحلقة التريند هو مشهد المواجهة بين جابر ووالدته وكشف لنا هذا المشهد السبب الذي قاد جابر إلى الإجرام وحوله إلى سفاح.

ويعرض لكم "الفجر الفني" في هذا أبرز أحداث مشهد المواجهة بين جابر ووالدته و بدأ أحد مشاهد الحلقة الأخيرة من مسلسل سفاح الجيزة بوالدة جابر وهي تتحدث مع الضابط حازم وتقول له أنها تكره جابر كثيرًا لأنه هو السبب فيما حدث لها سابقًا، وبعد الحديث مع الضابط حازم يأخذها ويذهب إلى جابر.

وبعد الوصول تحدث بينهم مواجهة وتبدأ تتحدث والدته عن معاناتها السابقة في الماضي وأن جابر هو سبب كافة مشاكلها وازمتها فيقول لها جابر أنها هي السبب فيما حدث له ووصله إلى هذا الوضع ويقول لها عما كانت تفعله معه في طفولته.

ويتذكر جابر مشهد قتل والدته لوالده ومشهد القبض عليها بعد معرفة أنها تبيع كبدة كلاب ويتذكر ما حدث معه في الماضي.

ويكتب في نهاية الحلقة "أنه قد تم القبض على جابر وتم إيداعه في مستشفى الأمراض العقلية، بعدما صدر ضده عدة أحكام بالاعدام والتي مازالت قيد التنفيذ"

ما هي تفاصيل مسلسل "سفاح الجيزة"؟

مسلسل "سفاح الجيزة" هو مأخوذ عن قصة حقيقية حدثت بالفعل في محافظة الجيزة في عام 2021، وقد أشعلت تلك القضية الرأي العام حتي تم الحكم على ذلك السفاح بالإعدام. ومسلسل "سفاح الجيزة" هو من المسلسلات التي تندرج تحت قائمة المسلسلات القصيرة حيث تتكون حلقاته من 8 حلقات فقط.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية قذافي فراج عبد العاطي المعروف إعلاميًا بلقب «سفاح الجيزة»، ويلعب دوره النجم أحمد فهمي.

من هو فريق عمل مسلسل "سفاح الجيزة" ؟

يشارك في بطولة مسلسل «سفاح الجيزة» نخبة من نجوم الفن منهم: « أحمد فهمي، ركين سعد، باسم سمرة، صلاح عبد الله، ميمي جمال، داليا شوقي، جيهان الشماشرجي وغيرهم، والعمل من ﺗﺄﻟﻴﻒ إنجي أبو السعود وعماد مطر، ومن إخراج هادي الباجوري.