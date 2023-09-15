نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتالي بورتمان تشارك في جلسة تصوير جديدة لعلامة DIOR في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عادت النجمة نتالي بورتمان للظهور بعد غياب، خلال اجرائها لجلسة تصوير جديدة لحملة دعائية مخصصة لعلامة ديور العالمية.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من جلسة التصوير التي اجرتها نتالي للعلامة العالمية للازياء والموضة، على أحد الشواطئ بمدن اسبانيا الساحلية، وكانت في اطلالة حمراء انيقة.

نتالي بورتمان

ما بعد الانفصال

وكانت قد عاشت مؤخرا النجمة نتالي بورتمان مشكلات في حياتها الزوجية، بعد اكتشاف دخول زوجها في علاقة مع سيدة اخرى، ما ادى لسعي تالي لإنهاء ارتباطها بزوجها الذي استمر لمدة 11 سنة.

ومنذ هذه الحادثة، ظهرت نتالي في كافة المحافل الرسمية دون ارتدائها لخاتم الزواج، معلنة نهاية علاقتها بزوجها بعد انجابهما لـ أليف في سن الـ 12 عام، وأماليا في سن السادسة.

أحدث حالات الطلاق

ويأتي ضمن حالات الانفصال الشائع الحديث عنها حاليا، طلاق جو جوناس من صوفي ترنر نجمة مسلسل صراع العروش.

وكان قد اعلن المغني الأمريكي الشاب جو جوناس عن تقدمه بأوراق طلب الطلاق من زوجته النجمة صوفي ترنر بعد 4 سنوات من الزواج نتج عنها انجابهما لطفلتين.

وتقول ديلي ميل، أنه حسب مصادر مقربة من الثنائي، كان كل من جوناس وترنر يعيشان في منزلين منفصلين لشهور، قبل أن يتم اتخاذ خطوة الطلاق التي يتضح أن السبب بها هو شغف صوفي ترنر بالحفلات الصاخبة، ورغبة جو جوناس بقضاء الوقت لرعاية الأطفال بالمنزل.