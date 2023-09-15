نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محطات مهمة في ذكرى ميلاد مخلص البحيري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف اليوم الجمعة 15 سبتمبر ذكرى ميلاد مخلص البحيري، الذي حقق شهرة واسعة واشتهر بسيد الكشري، فهو شخص مغامر فترك مهنته من طبيب بيطري إلى ممثل لكي يحقق حلمه وشغفه في مجال الفن، فهو صاحب الوجه البشوش من رغم تمثيله أدوار جادة، فتميز بالطموح والذكاء باختيار أعماله.

ويبرز الفجر الفني في هذا التقرير أبرز محطات مخلص البحيري في ذكرى ميلاده

من هو مخلص البحيري؟





ولد مخلص مصطفى البحيري في مركز البدرشين التابعة لمحافظة الجيزة، درس في كلية الطب البيطري جامعة القاهرة وتخرج منها وعمل طبيبًا بيطريًا في وزارة الزراعة،

لكنه كان شغوف في الفن لذلك التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج منه في عام 1973 ليبدأ مشواره الفني.

رحلته الفنية



تفوق مخلص البحيري في مسيرته الفنية، واستطاع أن يحفر اسمه من بين أبرز الموجودين على الساحة الفنية فقد تعدت أعماله 150 عمل فني متنوع ما بين الدراما والسينما والمسرح.

و بدأ عمله على مسرح عندما شارك لأول مرة في عام 1980 وقدم دور في مسرحية “كوبري الناموس”.

ثم توهجت مسيرته الفنية فقدم مسلسل ليلة القبض على فاطمة، ومسلسل لن أعيش في جلباب أبي، ويعتبر هذا العمل طريق الحظ والشهرة لدى مخلص،والعديد من المسلسلات أبرزها رياح الشرق، الكراسي الموسيقية، ما زال النيل يجري، الوهم والسلاح، دعوه للحب،

العيش والملح، عمر بن عبد العزيز، رد قلبي، البعض يأكلونها والعة، أهلا يا بكوات، وغيرها من الأعمال.

آخر أعمال مخلص البحيري

والجدير بالذكر آخر أعمال مخلص البحيري فيلم “الساحر” ومسلسل “الكومي” والذي حاز على إعجاب الجماهير.



وفاة مخلص البحيري

رحل من عالمنا مخلص البحيري في حادث مؤلم على الطريق الصحراوي قرب مدينة الإسكندرية في 29 أغسطس 2001 عن عمر يناهز 58 عامًا.