نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. أحدث ظهور لمحمد رمضان على فيسبوك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان محمد رمضان صوره له من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والتواصل الإجتماعي فيسبوك وظهر محمد رمضان وهو يتناول الإفطار في طيارته الخاصة.

وكانت إطلاله محمد ر مضان كما أعتدنا عليه دون ملابس أفقيه ولا يرتدي أي تيشرت ويلبس نظاره سوداء وينظر من شباك الطائرة.

و شارك الفنان محمد رمضان في عام 2023 بفيلمين هارلي و ع الزيرو وطرح فيلم هارلي في عيد الفطر المبارك وأيضًا تبعهم ع الزيرو بعد عيد الأضحى في أجازه الصيف 2023 وشارك أيضًا بمسلسل جعفر العمدة في رمضان الماضي.

تفاصيل مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو فى العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيدًا عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.

فيلم ع الزيرو

و يشارك محمد رمضان ونيلي كريم وشريف الدسوقي على موعد طرحه، حيث تم تحديد الموعد بدور السينما في أول أغسطس المقبل كما تم طرح بوسترات فردية لأبطال الفيلم، وهو من بطولة محمد رمضان ونيلي كريم، بالاشتراك مع الفنانين شريف الدسوقي وشريف سلامة ونخبة من النجوم

تدور أحداث فيلم ع الزيرو في إطار من التشويق والإثارة، حول حمزة الملقب بـ دراجون الذي يلعب دوره محمد رمضان، يعمل دي جي ويساعده الفنان إسلام إبراهيم، ولديه طفل مريض يسعى لعلاجه لكن حالته المادية متعثرة، ومن ثم تتطور الأحداث ليصبح واحدًا من الأغنياء من خلال دخوله عالم تجارة الأعضاء البشرية.