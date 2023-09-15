نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشييع جثمان والد محمد مهران والعزاء في هذا الموعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تم تشيع منذ قليل من مسجد جامع عمرو بن العاص جثمان والد الفنان محمد مهران والذي رحل عن عالمنا مساء أمس.

وفاة والد محمد مهران

وكان محمد مهران قد أعلن عن وفاة والده بمنشور كتبه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب معلقًا: توفى إلى رحمة الله والدي جمال محمود مهران .



صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة بمسجد عمرو بن العاص والعزاء بدار مناسبات مسجد الرواس خلف مستشفى ٥٧٣٥٧ بعد صلاة المغرب

برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

مشاركة محمد مهران في مسلسل كل

أسبوع حكاية

وشارك الفنان محمد مهران في حكاية ملك وكتابة ضمن حكايات مسلسل كل أسبوع حكاية، وتدور أحداث المسلسل حول حكايات منفصلة تدور حول المشاكل الأسرية والاجتماعية، لكنها تتقاطع بحيث تسلم نهاية كل حكاية الحكاية التالية، مما يجعل المشاهد مرتبط بالعمل طوالالوقت فيما يشبه حكايات ألف ليلة وليلة، أيضا المسلسل لايت لا يخلو من الجانب الكوميدي والرومانسي ويحقق الكثير من التنوع الذىيضمن ارتباط معظم أفراد الأسرة به.





آخر أعمال محمد مهران

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد مهران مسلسل «المداح 3- أسطورة العشق»، الذي عرض في موسم رمضان الماضي لعام 2023، بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، رانيا فريد شوقي، خالد سرحان، محمد رياض، حنان سليمان، سلمى أبو ضيف، عفاف رشاد، هلا السعيد، صبحي خليل، لوسي، محمد عز، هايدي رفعت، محمد ماهر وغيرهم، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.

قصة مسلسل المداح الجزء الثالث

يواصل صابر المداح رحلته مع عالم الجن والعفاريت في قصة مختلفة عن الجزئين السابقين من العمل.

المسلسل تم تصويره في العديد من الأماكن منها سيناء ولبنان وقنا، حيث يتضمن العديد من المشاهد الهامة التي تم تصويرها بالكامل داخل جبل سانت كاترين.

محمد مهران في حضرة العمدة

كما شارك أيضًا في مسلسل حضرة العمدة بطولة الفنانة روبي، وشارك في البطولة كل من الفنانة القديرة سميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، ووفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي وأحمد رزق، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وصلاح عبد الله، ولطفى لبيب، وحسام داغر، وصولا عمر.

