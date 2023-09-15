بعد غياب 25 عام.. منى زكي ومحمد هنيدي يتعاونان مجددًا في "الجواهرجي"

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أحمد جودة - القاهرة - بعد غياب دام أكثر من 25 عامًا، تعود الفنانة منى زكي مرة أخرى للتعاون مع نجم الكوميديا محمد هنيدي، من خلال فيلمهما الجديد "الجواهرجي"، والمقرر طرحه في دور العرض خلال عام 2024، بعد فترة توقف طويلة، تجاوزت العام، إذ تتبقى مشاهد معدودة.



وكان قد تم تأجيل تصوير مشاهد فيلم "الجواهرجي" النهائية منذ فترة، ويرجع سبب التأجيل إلى إجراء بعض التعديلات على السيناريو الخاص بالعمل، حسب ما تم الإعلان عنه، بالإضافة إلى ذلك، كانت النجمة مني زكي مشغولة بتصوير مسلسلها الرمضاني "تحت الوصاية".



وكانت قد روجت النجمة منى زكي، عن فيلمها حيث نشرت صور من كواليس تصوير فيلم "الجواهرجي" الذي تشارك في بطولته، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت بشكل مختلف واعتمدت على التغيير فى شكل شعرها بصورة مختلفة، وعلقت: "الحلوين".



لبلبة تستأنف تصوير "الجواهرجي"

كما نشرت الفنانة لبلبة صورة تجمعها بالفنانين محمد هنيدي ومنى زكى، لتعلن عن العودة مجددًا لاستكمال تصوير فيلم "الجواهرجي" بعد فترة من التوقف، معلقة: "بعد توقف فيلم الجواهرجي لأكثر من عام.. لبلبة في صورة من الكواليس مع محمد هنيدي ومنى زكي مع المخرج إسلام خيري".



مني زكي تجدد التعاون مع محمد هنيدي

ويعد فيلم "الجواهرجي" عودة للتعاون بين محمد هنيدي ومنى زكي بعد غياب نحو 25 عامًا منذ عرض فيلمهما "صعيدي في الجامعة الأمريكية" الذي كان عرض في عام 1998 وحقق نجاحًا مذهلًا فور عرضه.



أحداث فيلم "الجواهرجي"



تدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية، وتجسد منى زكي دور زوجة محمد هنيدي، حيث يجسد دور تاجر مجوهرات، ولكنه يقع في العديد من المتاعب والمواقف المحرجة بسبب زوجته ما يؤدي إلى دخوله مستشفى الأمراض النفسية والعصبية.



أبطال فيلم الجواهرجي



"الجواهرجي" يشارك في بطولته عددًا من النجوم أبرزهم:" باسم سمرة، آسر ياسين، أحمد السعدني، ريم مصطفى، عارفة عبد الرسول، تارا عماد، لبلبة، أحمد حلاوة، عدد آخر من نجوم الفن، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.