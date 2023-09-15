نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد محمد ثروت يوجه الشكر لصناع حفل "الزمن الجميل" بالسعودية.. وصناع أغنية "ابن أبويا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد معاناة مع المرض الفترة الماضية، فاجاء أحمد ثروت نجل المطرب محمد ثروت والده أثناء إحياءه حفل ليلة الزمن الجميل على مسرح بنش مارك بجدة بالمملكة السعودية.

منشور أحمد ثروت

ونشر أحمد ثروت مقطع فيديو أثناء دخوله إلى المسرح، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وكتب عليه قائلًا: ‎وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

‎احلي لحظة في حياتي اني اشوف ابويا سعيد تاني بعد معاناته معايا اثناء مرضي الثمانية شهور إلى فاتو … واللحظة دي في ناس جميلة كانوا سبب إنه ا تتحقق وتطلع بالحلاوة دي وهما صناع الاغنية اخواتي وحبايبي طبعًا إلى في دقايق لاقيت منهم كل المساعدة والحب ان القصة دي تترتب اولهم اخواتي الغالين المنتجين طارق الجنايني واحمد الجنايني واختي وحبيبتي صاحبة الكلمات القوية دي منه عدلي القيعي وطبعًا اخويا والحان حبيبي إلى كان كل يوم معايا بنعمل بروفات قبل سفري عشان اعرف اغني في ظروف مرضي دي العظيم ايهاب عبد الواحد ‎بجد بشكركم من قلبي

وأضاف: ‎وفعلًا من قلبي بشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ علي ترتيب هذه الفكرة الجميلة إلى لمستنا كلنا واخويا الكبير المايسترو العظيم د.هاني فرحات والمنتج الأسطوري عمي الاستاذ محسن جابر ومحمد جابر اخويا وكل فريق عمل شركة بنش مارك العظيم علي رأسهم عمو زكي.

تفاصيل حفل ليلة الزمن الجميل

حفل ليل الزمن الجميل عاشها جمهور جدة ضمن حفلات تقويم جدة على مسرح بنش مارك، كانت بدايتها مع الفنان محمد ثروت الذي بدأ وصلته الغنائية بإحدى أغانيه مين مايحبش فاطمة، ثم رحب بعدها بجمهور جدة وعبر عن امتنانه لهذه الدعوة الكريمة من الهيئة العامة للترفيه.

كما وجه محمد ثروت الشكر لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، ثم أكمل الفنان محمد ثروت وصلته الغنائية بعدد من الأغاني لعدد من فناني الزمن الجميل منها: حلوين من يومنا والله، أنا لك على طول، ليتفاجأ بعدها بدخول ابنه أحمد ثروت على المسرح وهو يغني صوت رنة المفتاح.

كما شكر أحمد ثروت، معالي المستشار تركي آل الشيخ، على إتاحة الفرصة له لتكريم والده على المسرح، وغنى مع والده الفنان محمد ثروت أغنية الفنانة شيرين عبدالوهاب كدا يا قلبي.

كما غنى الفنان محمد ثروت روائع الراحل عبد الحليم حافظ حبيبتي من تكون، واستذكر مع جمهور جدة وجوده في عام 1986 مرددًا معهم أغنية ياهلا يا مرحب، وأكمل فقرته بموال أشكي لمين.

كما لبى الفنان محمد ثروت طلبا خاصا من المستشار تركي آل الشيخ وغنى أغنية بلدي يا بلدي، واختتمت وصلة الفنان محمد ثروت بتكريم خاص من الهيئة العامة للترفيه ودعوة من معالي المستشار تركي آل الشيخ للمشاركة في «موسم الرياض 2023».

وصدعت بعدها المسرح عفاف راضي على أغنية هوا ياهوا، مُرحبة بجمهور جدة ومعبرة عن سعادتها بهذا الحفل، وأكملت الفنانة عفاف راضي وصلتها الغنائية بعدد من أغانيها ومنها: «ردوا السلام، حبيبي حياتي، ابعد يا حب».

و أعتلت بعدها المسرح ابنتها مي كمال وشاركتها غناء أغنية «شمس الشموسة»، ثم اختتمت الفقرة بتكريم خاص الفنانة القديرة عفاف راضي.

وكانت الوصلة الأخيرة للفنانة ميادة الحناوي، التي استقبلها الجمهور بشوق وحب، وبدأت وصلتها بأغنية «هي الليالي»، وغنت أغنيتها الشهيرة «كان يا مكان»، و«أنا بعشقك».

والتي أعادتها بناءً على طلب الجمهور، وكُرمت الفنانة ميادة الحناوي على مسرح بنش مارك من قِبل الهيئة العامة للترفيه.

و من جهتها، شكرت ميادة، الجمهور ومعالي المستشار تركي آل الشيخ على دعوته لها للمشاركة في حفلات السعودية، وقالت: «كنت أتمنى حدوث هذا الحفل منذ أكثر من 30 عامًا».