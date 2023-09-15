نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. منة فضالى برفقة والدتها في أحدث ظهور لهما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شاركت الفنانة منة فضالى صورة لها في أحدث جلسة تصوير لها برفقة والدتها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

شاهد.. منة فضالى تخطف أنظار جمهورها

وظهرت الفنانة منة فضالى بإطلالة شبابية رقيقة مما نالت على إعجاب الكثير من متابعيها وأصدقائها في الوسط الفني وظهرت وهي محتضنة والدتها، وعلقت على هذه الصورة قائلةً:"امي".

منة فضالى ووالدتها



اخر أعمال منة فضالي



شاركت الفنانة منة فضالي، في رمضان 2023، خلال مسلسل " جعفر العمدة " بطولة النجم محمد رمضان، وحقق نجاح كبير، حيث جسدت فضالي دور " نرجس " الزوجة الثالثة لجعفر العمدة وتطلب منه الطلاق في نهاية الأحداث، حيث في وسط الأحداث كانت تجري وراء السحر والشعوذة.



ابطال مسلسل جعفر العمدة



مسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان وزينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.