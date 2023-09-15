انت الان تتابع خبر بعد أيام على طلاقه.. أحمد سعد على علاقة غرامية بأجمل فنانة لبنانية تعرفوا إليها والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت صفحة "شربليتا" عبر انستغرام أن الفنان المصري أحمد سعد على علاقة بالفنانة اللبنانية مها فتوني، وهو يدعمها لكي تصبح نجمة وذلك من خلال تقديمه أغنية جديدة معها. ومؤخراً طلّق الفنان أحمد سعد زوجته مصممة الأزياء علياء بسيوني، وتصدر الخبر التريند.

وأعلنت بسيوني، انفصالها عن سعد بعد زواج دام لمدة عامين، وذلك من خلال نشرها ستوري عبر حسابها على إنستغرام، إذ كتبت: الحمد لله على كل شيء، تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناء على رغبته.