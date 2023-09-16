انت الان تتابع خبر نسرين طافش في المستشفى تثير الجدل ووضعها الصحي صعب.. وتسريب معلومات حصرية عن ارتباطها بأبو هشيمة صادم جدًا!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثار مرض الفنانة السورية الشهيرة النجمة نسرين طافش قلقًا بين محبيها ومتابعيها، بعد الكشف عن وضعها الصحي.

في التفاصيل، طمانت الفنانة نسرين طافش جمهورها على وضعها الصحي بعد تعرضها لوعكة صحية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة (إنستغرام).

و نشرت الفنانة صورة وأرفقتها بتعليق قالت فيه:(حبايبي شكرا لرسائلكم و دعائكم، الحمد لله انا احسن اليوم).من جهةٍ أخرى، مع طلاق الممثلة المصريّة ياسمين صبري من زوجها أحمد أبو هشيمة، بدأ البحث عن السبب وراء هذا الطلاق الذي حصل، ليتبيّن أن نسرين طافش، تقف خلفه.



في التفاصيل، أعرب الناشط الأردني عمر زوربا عن مدى سعادته الكبيرة، بخبر انفصال النجمة المصرية ياسمين صبري، عن زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، كما أعلن مجددا عن حبه وعشقه للفنانة المصرية.



ونشر زوربا صورة له عبر صفحته الرسمية على ”إنستغرام“، وأرفقها بتعليق: ”يا جماعة لو سمحتوا اوعوا تفكروني فرحان عشان ياسمين صبري اتطلقت.. أنا طاير من الفرح“.



وتفاعل الناشط والفنان الأردني ”المتيم“ بالفنانة ياسمين صبري، بطريقة مختلفة مع خبر طلاقها، ونشر عدة صور عبر خاصية الـ ”ستوري“، موثقا بحثه عبر ”جوجل“ عن ”صالات أعراس بأسعار مناسبة، وتذاكر سفر إلى مصر بأسعار منافسة“،

بالإضافة إلى حرصه على معرفة "كيفية احتواء المطلقة حديثا"، قام عمر زوربا بنشر تغريدة ساخرة على صفحته الشخصية بعنوان "كيف تقول: لفيتي لفيتي ورجعتيلي باللهجة المصرية؟". وقد قام بإعادة نشر صورة الفنانة نسرين طافش التي نشرتها على حسابها الرسمي في إنستغرام.

وقد علق على الصورة بنبرة ساخرة وساخطة، متهماً إياها بالتسبب في طلاق ياسمين صبري، قائلاً "بدي أقص إيدي من ذانها إذا هاي ملهاش دخل بطلاق الغاليا".