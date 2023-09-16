نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العوضي عن تعاونه مع خالد يوسف في "الإسكندراني": "من سوء حظي إني مشتغلتش معاه قبل كده" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن فريق عمل فيلم "الإسكندراني" مساء أمس الجمعة ببدء تصويره وسط حضور أبطال العمل والصحافة، وتحدث العوضي عن الفيلم ودوره.

وقال: "سعيد جدًا إني يشارك في عمل من تأليف الكاتب الكبير أسامه أنور عكاشة، وإخراج أستاذ خالد يوسف، ألا من سوء حظي مقدرتش اشتغل معاه قبل كده، وكمان فريق عمل كبير زي اللي موجود في الفيلم.

وتابع: "بتمنى نعمل حاجة تعجب الناس، والفيلم يطلع بالشكل اللائق بنجومه ومؤلفة الكبير".

وجاء رد المخرج خالد يوسف مازحًا: "معرفتش اشتغل معاه، كان مشغول مع ياسمين".

وفي سياق آخر قد أعلن العوضي عن عودته للسينما بتعاقده على بطولة فيلم الاسكندراني من إخراج خالد يوسف.



أحمد العوضي بطلًا لفيلم الاسكندراني

ونشر الفنان أحمد العوضي صورة له برفقة المخرج خالد يوسف عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق قائلًا: "بسم الله توكلنا على الله، تم التعاقد على فيلم الاسكندراني للمخرج الكبير خالد يوسف، إن شاء الله فيلم يليق بكل اخواتي".



أبطال فيلم الاسكندراني

ويشارك في بطولة فيلم الاسكندراني برفقة الفنان أحمد العوضي، كلًا من: زينة، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، حسين فهمي، خالد سرحان، محمد رضوان، محمود حافظ، الفيلم مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، إخراج خالد يوسف.

آخر أعمال أحمد العوضي

يذكر إن أخر أعمال الفنان أحمد العوضي، مسلسل "ضرب نار" والذي شارك من خلاله في الموسم الرمضاني الماضي، وشاركه البطولة: ياسمين عبد العزيز، سهير المرشدي، هشام المليجي، أحمد بدير، مها نصار، تأليف ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج مصطفى فكري، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا وتصدر محركات البحث خلال شهر رمضان.



أخر أعمال أحمد العوضي السينمائية

ويعد فيلم موسى الذي عرض في عام 2021م، أخر أعمال الفنان أحمد العوضي السينمائية، والذي قدم من خلاله دور ضابط أمن مركزي، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا وقت طرحه..



أبطال فيلم موسى

شارك في بطولة فيلم موسى: أحمد العوضي، كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، صلاح عبدالله، سارة الشامي، أسماء أبو اليزيد، صبري فواز، الفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمي.