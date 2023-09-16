بكلمات مؤثرة.. عزيز الشافعي يحيي ذكرى وفاة سيد درويش وبليغ حمدي

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الشاعر والملحن عزيز الشافعي الرجوع إلى الذكريات واحياء ذكرى رحيل سيد درويش، والملحن بليغ حمدي، حيث شارك "عزيز" جمهوره صورة الراحلين من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه: "يمكن في الأسبوع ده تحل ذكرى رحيل اثنين من أساطير الفن المصري والموسيقى العربية سيد درويش وبليغ حمدي".

وأضاف: "ولو فيه عامل مشترك بينهم غير عبقريتهم فهيبقى مصريتهم الشديدة، وارتباطهم بالثقافة المصرية والفلكلور الشعبي المصري".



وتابع: "البوست ده عن خالد الذكر سيد درويش اللي مات وهو عمره ٣١ سنة يعني يمكن احترف الفن ١٠ سنين أو اكثر، قدر في الوقت القليل ده يغير المزيكا العربية والدولية لـ ١٠٠ سنة قدام ".



وقال إن عبقرية سيد درويش وقدراته غير مسبوقة خلوه ينتشل الفن المصري من أحضان الموسيقى التركية والمدرسة التطريبية المنفصلة عن معني الكلام، للمدرسة التعبيرية المصرية الحديثة إلى غيرت شكل المزيكا في العالم العربي وكفاية يكون تابعه المخلص موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.



وتابع:" حمل لواء التطوير وكمل مشوار الاستاذ الكبير والمجدد والعبقري سيد درويش فسلام عليك في ذكراك العطرة يا شيخ سيد يا خالد الذكر ".

أعمال عزيز الشافعي



استطاع الملحن والشاعر عزيز الشافعي أن يسيطر على عرش الساحة الفنية خلال موسم الصيف والمشاركة مع أبرز نجوم مصر والوطن العربي، واستطاع بلمح البصر أن يتصدر الترند بأعماله الفنية ومن بين هذه الاغاني



أغنية "والله أبدا" مع الهضبة عمرو دياب، حيث أبدع عزيز في لحن وكلمات الأغنية التي استعان فيها بأبيات من الشعر العربي للشاعر الأندلسي ابن زيدون، والأغنية من توزيع عادل حقي، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وتصوير فوتوغرافي كريم نور، أغنية تيجي ننبسط للفنانة نانسي عجرم، وايه السعادة دي للفنان حماقي، وغيرها من الأغاني التي مازالت يرددها الجميع سواء كان في الشارع أو المناسبات.

