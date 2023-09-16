نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعد رمضان يخطف قلوب الجمهور بأحدث ظهور له في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

نجح النجم اللبناني سعد رمضان في خطف قلوب الجماهير، حيث شارك "سعد" جمهوره بأحدث إطلالة له، حيث اعتمد سعد على اختيار اللون الاسود والكوتش الأبيض والساعة البراند السوداء من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على تعليقات كثيرة من الجمهور، أبرزها نجمي المفضل، أحلى صوت في الكون، منور الدنيا كلها، ناطرينك بأعمال جديدة، الله يحفظك من كل شر يارب، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال سعد رمضان



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان سعد رمضان أغنية نسيتك والله، الذي تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي كلمات الأغنية كالآتي

صرلي فترة لحالي

بعمل ياللي ببالي

وعايش من دونك ومرتاح

أول ما تركنا بعض

وهلأ طبيعي رجعت

وحاسس الوجع اللي بقلبي راح

نسيتك نسيتك والله

وقلبي اتكل على الله

الما بيترك حدا

الما بيترك حدا

نسيتك نسيتك والله

وقلبي اتكل على الله

الما بيترك حدا

الله ما بيترك حدا

انتي ما بتشبهيني

وبعرف ما بتحبيني

بعمرك ما عطيتيني أمان

انتي خسرتيني هلأ

قلبي بطّل معلّق فيكي

وسامحتك من زمان

نسيتك نسيتك والله

وقلبي اتكل على الله

الما بيترك حدا

الما بيترك حدا

نسيتك نسيتك والله

وقلبي اتكل على الله

الما بيترك حدا

الله ما بيترك حدا