نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد شيكو ونادر حمدى

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أحمد جودة - القاهرة - احتفل نجوم الوسط الفني بعيد ميلاد شيكو والموزع نادر حمدى وانتشرت الصور عبر موقع إنستجرام.

وحرص على حضور الحفل الفنانة درة وزوجها هاني سعد، الفنان أكرم حسني والفنان هشام ماجد وزوجته وغيرهم.

آخر ظهور لـ شيكو

شارك الفنان الكوميدي شيكو، صورة تجمعه بكلا من الفنانة نسرين أمين والفنانة ميرنا جميل، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".



وعلق شيكو على الصورة قائلا: “حريم وسيم توتي توتي وايسو ايسو”، فيما ردت نسرين أمين، قائلة: "كل ما تتخن احبك اكتر"، فيما علق مصطفى قمر بطريقة كوميدية، قائلا: "بس انا حريم كريم بقي ٥ يعني فاضلك ٣".

كان قد اشترك الفنان شيكو مع الفنانة نسرين أمين في فيلم "حملة فريزر" والذي تم عرضه في عام 2016، وبجانب شيكو ونسرين أمين يشارك في بطولة الفيلم كلا من هشام ماجد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، دارين حداد، ومن تأليف هشام ماجد، سيناريو وحوار ولاء شريف، ومن إخراج سامح عبد العزيز.

وتدور قصة الفيلم حول تبدل الحالة المناخية لمصر لتتحول إلى صقيع تام، فيقرر مجموعة من ضباط المخابرات السفر إلى إيطاليا في مهمة للحصول على جهاز يمتلك القدرة على إيقاف الصقيع، وينتحلوا شخصيات فريق عمل سينمائي لكي يتظاهروا بتصوير فيلم، ويتعاملوا مع ممثل فاشل يدعى (مديح البلبوصي)، ومع فتاة لديها سوابق في اﻵداب تدعى (تباهي).

كما تعاون الفنان شيكو مع الفنانة ميرنا جميل في الأربع مواسم من مسلسل "اللعبة"، والذي حقق نجاح كبير في مصر والوطن العربي بسبب طابعه الكوميدي، واشترك في بطولة المسلسل كلا من هشام ماجد، مي كساب، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، محمد ثروت، أحمد فتحي، أوتاكا، دعاء رجب، وإخراج معتز التوني.

قصة العمل

وتدور أحداث المسلسل حول وسيم ومازو، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض في شكل مباراة مستمرة بينهما، وحينما يتقدم الثنائي في العمر وينتهي التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد.