نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رمضان ينشر مقطعًا قديمًا لحديث ريهام سعيد عنه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان محمد رمضان مقطعًا قديمًا من حوار تلفزيوني للإعلامية ريهام سعيد تتحدث عنه من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام.

وجاء في الفيديو على لسان بشرى: “محمد رمضان مهما عمل الناس هتفضل تتكلم عنه لأنه عدى الخط الأحمر للنجاح”.

ولاقى الفيديو اعجاب جمهور محمد رمضان، فيما أعاد الكثيرون مشاركته عبر السوشيال ميديا

فيلم "ع الزيرو"

شارك في بطولة فيلم "ع الزيرو" كل من محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوي، محمد لطفي، شريف دسوقي، إسلام إبراهيم، تأليف مدحت العدل وإخراج محمد العدل ومن إنتاج شركة العدل جروب.

ع الزيرو

دارت أحداث فيلم "ع الزيرو" في إطار اجتماعي، حول شخص يدعى "حمزة" وشهرته "دراجون" وهو النجم محمد رمضان، لديه طفل صغير يدعى "يوسف" وهو الطفل منذر مهران، يكتشف والده أنه مصاب بالسرطان في مرحلة متأخرة، وتحتاج عمليته إلى عام ونصف حتى يأتي دورها، ولكن حالته لم تسمح بذلك، فيضطر والداه إلى بيع كليته من أجل عملية الطفل الصغير، ومع تتابع الأحداث يتقابل مع نيللي كريم ويقع في حبها

شارك في بطولة فيلم هارلي كل من محمد رمضان، مي عمر، مي كساب، أحمد داش، إسماعيل فرغلي، والعمل من تأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك، ومن إخراج محمد سمير.

دارت أحداث فيلم هارلي حول مهندس الميكانيكا الذي يشتهر باسم هارلي، يعود من الخليج إلى مصر من أجل استكمال دراسته، ويتميز بذكائه الخارق الذي يجعله يعمل مع أحد عصابات المافيا، وبعد مرور وقت قليل يصبح زعيم العصابة ويقودهم، ومع تتابع الأحداث يقع في عشق النجم مي عمر.

قال الناقد طارق الشناوي عن قصة فيلم "ع الزيرو" للنجم محمد رمضان قائلًا: "قضية فيلم ع الزيزو مش مصدقة، في فيلم شارع الحب المشهد الشهير لما جم كل واحد يتبرع باللي عنده عشان عبد الحليم، كان في تعاطف أن لازم ننقذه، وفيلم ع الزيرو مكنش مقنع، ونيللي كريم لما قبلت محمد رمضان أضرت تسرق وتسيب عريس غني وبعدين تقيل تتجوزه عشان تنقذ ابن محمد، ومكنش في مشاعر فياضة".