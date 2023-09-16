نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطيبة أحمد محمد ثروت توجه رسالة له بعد ظهوره المؤثر بحفل "ليلة من الزمن الجميل" بجدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت لمى الشواربي خطيبه أحمد ثروت نجل الفنان الكبير محمد ثروت، رسالة دعم بعد ظهوره بحفل ليلة من الزمن الجميل بجدة، وتخطيه الأزمة الصحية.

وكتبت لمى، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: “لعل الابتلاء الذي لا تحبه يقودك إلى قدر لم تكن تحلم به.. مين توقع قبل 7 شهور أن كل ده هيحصل، تدابير ربنا دائما خير.. رب الخير لا يأتي إلا بالخير”.

أحمد ثروت يشارك في حفل والده محمد ثروت

فاجأ المخرج أحمد ثروت والده النجم الكبير المطرب محمد ثروت بدخوله على المسرح أثناء إحياء فقرته بحفل «ليلة من الزمن الجميل» في أول ظهور له بعد تعافيه من الوعكة الصحية الشديدة التي أصيب بها خلال الفترة الماضية.



وحرص أحمد نجل المطرب محمد ثروت على غناء اغنية "ابن أبويا" مع والده وسط تفاعل كبير من الجمهور وهو ما انتقل إلى فضاء السوشيال ميديا بكثافة حيث بكى الفنان محمد ثروت خلال هذا المشهد.



ووجه المخرج أحمد ثروت كلمته للجمهور على مسرح "بنش مارك" قائلا، "أنا بشكركم خليتوني النهاردة أكرم أبويا مش محمد ثروت الفنان، الراجل اللي ما سابنيش حبيت أول ما أتكلم اغني له بعد أن كانت فاقد نطق وحركة وبصر"، كما وجه الفنان محمد ثروت والمخرج أحمد ثروت الشكر إلى المستشار ترك آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه والمايسترو هاني فرحات على مجهودهم لخروج الحفل بهذه الصورة.