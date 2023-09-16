محمد أبو داود يكشف أغرب موقف حدث بين فريد شوقي والسيد راضي

القاهرة - محمد ابراهيم - حل الفنان محمد أبو داود ضيف على برنامج “ بالخط العريض ” مع الاعلامية إيمان أبوطالب المذاع على شاشة الحياة الفضائية في الجمعة الماضية وكشف ابرز مواقفه مع فريد شوقي والسيد راضي.

من صاحب الفضل على الفنان محمد أبو داود؟

وقال محمد أبو داود:" الفنان والمخرج المسرحي السيد راضي صاحب فضل علي، مشيرا خلال لقائه مع الإعلامية إيمان ابو طالب في برنامجها "بالخط العريض" على شاشة الحياة إلى أن الفنان والمخرج السيد راضي كان يحب العمل تحت ضغط.

أغرب موقف بين فريد شوقي والسيد راضي

وأوضح الفنان محمد أبو داود أن فريد شوقي كان طيب القلب وذات مرة عرض عليه السيد راضي أحد المسرحيات ولكنه رفض العمل بسبب قلة مشاهده، فاضطر راضي إلى أن يهول من حجم الدور رغم أنه دور صغير جدا لدرجة أن فريد شوقي كان سعيدا بالنهاية المكتوبة التي حكاها له راضي.

كواليس من حياة الفنان محمد أبو داود

وكشف أبو داود خلال اللقاء العديد من أسرار وكواليس حياته لأول مرة، منها علاقته بيوسف وهبي والمخرج السيد راضي وفؤاد المهندس.

وتحدث محمد أبو داود خلال اللقاء عن سر علاقته بحمدي غيث وأسرار الشجار بينهما على المسرح أمام الجمهور.

سبب انفصال محمد أبو داود عن والده



كما أوضح ابو داوود أسرار انفصاله عن العمل مع والده واتجاهه للمسرح، كما يكشف عن مفاجاة خلال اللقاء حيث أكد أن أجر الفنان سعيد صالح كان أعلى من عادل إمام في مدرسة المشاغبين.

ما هو موعد برنامج بالخط العريض؟

جدير بالذكر أن برنامج "بالخط العريض" يذاع على شاشة الحياة في الجمعة من كل أسبوع في ٨ مساءا تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.

