مصطفى قمر يعلن مشاهدة فيلم "أولاد حريم كريم" مع جمهوره في عدد من الدول العربية

القاهرة - محمد ابراهيم - قرر الفنان مصطفى قمر مشاهدة فيلم "أولاد حريم كريم" مع جمهوره في بعض من الدول العربية، وذلك بعدما قام بمشاهدته مؤخرًا مع الجمهور في القاهرة والإسكندرية، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ما هي الدول العربية التي سيشاهد بها مصطفى قمر فيلمه الجديد “أولاد حريم كريم”؟



نشر مصطفى قمر صورة البوستر الرسمي للفيلم، معلقًا: "بشرى لجمهوري الغالي في الإمارات والسعودية ولبنان والعراق سنشاهد الفيلم سويًا ونغني ونحتفل بنجاحه".



قصة فيلم "أولاد حريم كريم"





تدور أحداث فيلم أولاد حريم كريم حول عدد من التطورات بعد 18 عامًا من تقديم الجزء الأول من العمل، لتنشأ علاقة حب بين كريم حسين وآيلا "تيام مصطفى قمر ورنا رئيس"، وعندما يتقدم للزواج منها يكتشف والدها كريم الحسيني "مصطفى قمر" أنه ابن زميلته وحبيبته السابقة مها "داليا البحيري"، ثم يستعيدان علاقة الصداقة القديمة مع صديقتيهما (هالة) و(دينا) وسط أجواء من الكوميديا.



من هم أبطال فيلم "أولاد حريم كريم"؟





أولاد حريم كريم من بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، بشرى، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، هنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وفؤاد محسن، والعمل من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

تفاصيل فيلم أولاد حريم كريم





فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذى عرض منذ 18 عامًا وتحديدا فى عام 2005 ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة، وكان صناع العمل احتفلوا الثلاثاء الماضي بالعرض الخاص للفيلم داخل أحد السينمات، بحضور الأبطال، بالإضافة إلى طرح بوسترات للعمل وإعلان تشويقي، وسيطر على الإعلان الكوميديا بشكل كبير، وقدم مصطفى قمر خلاله أغنية جديدة قال خلالها "فين آخركم فين وفي قلبي ليه قافشين

كلمات الأغنية الدعائية للفيلم





كلامكوا كله غم غم

أساتذة تشيلوني هم

مين قال وعاد ونم نم

كلامكوا كله لت عجن

طابور النفسنة ده زحمة معجنة

مصلحتك في الأرض ومصلحته في السما

في الحقد أسطورة ومسابق مية سنة

فاكرها نصاحة مهروش يا معلمة

تتزنق يجروا يفلسعوا

عقارب يقرصوا يلسعوا

كلامهم فيك بيسمعوا

والكلام ده أنا بسمعه

بلا بلا بلا بلا بلا