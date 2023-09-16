بدء العرض الجديد لمسرحية "سيد درويش" على مسرح البالون

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأ العرض الجديد للمسرحية المسرحى الغنائي الاستعراضية " سيد درويش " أمس الجمعة على مسرح البالون، وذلك بمناسبة احتفاء وزارة الثقافة بمئوية فنان الشعب سيد درويش تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والفنان أحمد الشافعي رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية.

رغم مرور مائة عام على رحيل سيد درويش إلا أن تظل موسيقاه هى الأكثر حضورا والأصدق فى التعبير عن الشخصية المصرية، وعلى مستوى المسرح الغنائي، تبقى أعمال فنان الشعب سيد درويش مثل الهرم الأكبر إلى جوار باقى الموسيقيين.



من هم صناع مسرحية سيد درويش؟

يشارك في بطولة مسرحية "سيد درويش" كل من: محمد عادل، لقاء سويدان، سيد جبر، رشا سامى، شريف عبد الوهاب، محمد عنتر ، محمد الشربينى، يوسف عبيد، ماهر عبيد، أشرف عبدالعزيز، محمد العدل وكوكبة من نجوم المسرح المصري، تأليف السيد إبراهيم، ومن إخراج أشرف عزب، ومن من إنتاج فرقة أنغام الشباب بقيادة الفنان القدير ماهر عبيد.

أحداث مسرحية سيد درويش

العرض المسرحي يتناول السير الذاتية لفنان الشعب سيد درويش، وتدور أحداثه حول المحطات المهمة فى حياته ومواقفه الوطنية، وكذلك إسهاماته الفنية التى أثرى بها الفن، وأهم المتغيرات التى أدخلها إلى عالم الطرب، حيث أحدث سيد درويش نقلة نوعية للموسيقي العربية وعبر عن فئات كثيرة من المجتمع وكذلك مشاكل الطبقات المهمشة.

عرض سيد درويش يحيي التراث الفني والموسيقي

يذكر أن عرض سيد درويش من أجل احياء التراث الفنى والموسيقى وإعادة تقديمه للأجيال المعاصرة والحفاظ على الهوية المصرية وتراث مصر الفني والثقافي.

