لهذا السبب.. محمد فراج يتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان محمد فراج، محرك بحث “جوجل”، في الساعات الماضية بعد تعليقه الأول على الانتقادات التي تعرضت لديها شقيقة زوجته الفنانة داليا شوقي عن أدائها في مسلسل "سفاح الجيزة" خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى استيائه من ذلك الأمر.

تعليق محمد فراج على الانتقادات حول أداء داليا شوقي

وقال محمد فراج خلال لقاء تليفزيوني: " مفيش حد من اللي اتكلم بيفهم في الشغلانة كلها أكونتات وهمية وفيك وتحس انهم واخدين فلوس.. الناس دي هتتكلم ليوم الدين والمهم إن القافلة تسير ".





احتفال محمد فراج بفيلمه الجديد فوي فوي فوي

ومن ناحية أخرى، احتفل الفنان محمد فراج بالعرض الخاص لفيلمه الجديد " فوي فوي فوي"، والذي شهد حضور عدد كبير من النجوم.



ما هي أحداث فيلم فوي فوي فوي؟

ويضم فيلم "فوي فوي فوي " نخبة من كبار النجوم، أبرزهم: محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص للفنانة بسنت شوقي.

أحداث فيلم فوي فوي فوي

تدور قصة فيلم ڤوي ڤوي ڤوي، حول حسن الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته ويعمل حارس أمن، ثم يخدع نفسه بطريقة ما لينضم إلى فريق كرة قدم أعمى يقترب من لعب كأس العالم في أوروبا، ثم يلتقي في هذه الرحلة بالعديد من الشخصيات ويدخل في عدة مغامرات مثيرة وخطيرة.