الارشيف / فن ومشاهير

أحمد حاتم يتورط مع المافيا..تعرف على تفاصيل فيلم "حسن المصري"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد جميع دور العرض السينمائية على نطاق الدول العربية في مصر والخليج لاستقبال أحدث أفلام التشويق والإثارة والغموض وهو فيلم "حسن المصري"، الذي من المقرر طرحه يوم 4 أكتوبر المقبل بجميع دور العرض.

02454deebc.jpg

ما هى تفاصيل شخصية أحمد حاتم في حسن المصري ؟

 

تدور قصة الفيلم في إطار من التشويق والإثارة والأكشن، من خلال شاب يلعب دوره الفنان "أحمد حاتم" ويتعرض لأزمة نفسية حادة نتيجة فقدان عدد من احبائه واشخاصه المقربين، ويجد نفسه في مهمة انتحارية لا يجد سوى الموت أمامه بعد أن يقرر الهروب من الماضي ويعمل في شركات الحراسة ليتورط مع مافيا خطيرة وتنقلب حياته رأسًا على عقب، وعليه المواجهة والحذر حتى لا يخسر مرة أخرى.

 

من هم أبطال فيلم “حسن المصري”؟

 

ويقوم ببطولة الفيلم النجوم أحمد حاتم، لينا صوفيا، دياموند بو عبود، مراد مكرم، فريال يوسف. والفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر ومن إخراج سمير حبشي، وبجانب شركة أفلام مصر العالمية يُشارك في إنتاج الفيلم شركات نيوسينشري، سينرجي، يونايتد بروس ستوديوز، وأوسكار للتوزيع ودور العرض.

af72e3dd03.jpg


حملات ترويجية لفيلم حسن المصري

 

وشهدت الأيام الماضية عدة حملات ترويجية لفيلم حسن المصري الذي من المؤكد طرحه قريبًا بجميع دور العرض، وكان من بين تلك الحملات وجود مانشيت بعنوان "إختفاء حسن المصري في ظروف غامضة"، وأيضًا فكرة أخرى مقطع صوتي بتطبيق “واتس اب”، وآخرهم مسابقة قرأة الشفايف الذي قام بها أحمد حاتم للجمهور،ومن يفوز بها ويتمكن من قرأة الشفايف لمعرفة الموعد الصحيح لطرح الفيلم سيكون له نصيب لحضور العرض الخاص مع أحمد حاتم

f74c20e310.jpg

أحمد حاتم يعيش حالة من النشاط الفني

 

 

يعيش أحمد حاتم حالة من النشاط الفني في مجال السينما فينتظر عرض عدة أفلام في السينما بجانب حسن المصري، فهو يستعد الآن لعمل الجزء الثاني من فيلم “قصة حب” مع هنا الزاهد، كما ينتظر عرض فيلم “الملحد” الذي أعلن المخرج ماندو العدل عن طرحه قريبا، واخيرا فيلم “حدوته الأيام الباقية” مع كارمن بصيص الذي عرض صورة كواليسه من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

af389a1f8f.jpg

ما هي آخر أعمال أحمد حاتم؟ 

والجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد حاتم كان فيلم “المطاريد”، والذي حقق من خلاله نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول “صلاح” أحمد حاتم الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم، ليجد نفسه متورطًا مع هذا النادي في العديد من المشاكل، والفيلم من إخراج ياسر سامي وتأليف صلاح الجهيني

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا