عصام السقا يجسد دور عمدة بالصعيد في مسلسل "العودة"

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك الفنان عصام السقا في مسلسل “ العودة ” مع النجم شريف سلامة، ومن المقرر أن يجسد خلال الأحداث دور عمدة في الصعيد.

صناع مسلسل العودة

ويشارك في مسلسل العودة نخبة من النجوم، أبرزهم شريف سلامة، تارا عماد، محمد عبدالعظيم، فتوح أحمد، صفاء الطوخي، حمزة العيلي، وآخرون من النجوم، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.

أحداث مسلسل العودة

يسلط مسلسل “ العودة ” الضوء على قضية هامة بالصعيد تحديدًا منطقة الأقصر، وهى قضية التنقيب عن الذهب، حيث تدور معظم أحداث العمل فى مدينة الأقصر إضافة إلى خط درامى آخر خاص بالقاهرة.

ما هي آخر أعمال عصام السقا؟

حقق الفنان عصام السقا نجاحًا كبيرًا في رمضان الماضي خلال مشاركته بمسلسل “ "جعفر العمدة ” وهو بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

كما شارك عصام السقا في مسلسل “ المداح ” الجزء الثالث الذي كان يحمل اسم أسطورة العشق في السباق الرمضاني الماضي لعام 2023، من بطولة الفنان حمادة هلال والفنانة هبة مجدي ويسرا اللوزي وخالد سرحان ودنيا عبد العزيز ومحمد رياض، حنان سليمان، هلا السعيد، رانيا فريد شوقي، محمد عز، ومن إخراج أحمد سمير فرج، ومن تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد.