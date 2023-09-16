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أبرز أحداث الوسط الفني في 24 ساعة

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القاهرة - محمد ابراهيم - شهد الوسط الفني خلال الـ 24 ساعة الماضية عدة أحداث شغلت مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، والتي نستعرضها لكم في السطور التالية.

 

وفاة والد محمد مهران


أعلن محمد مهران فجر يوم الجمعة الماضية عن وفاة والده، حيث كتب منشورًا من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، قال فيه: "توفي إلى رحمه الله والدي جمال محمود مهران، صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة بمسجد عمرو بن العاص، والعزاء بدار مناسبات مسجد الرواس خلف مستشفى 57357 بعد صلاة المغرب، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة". 

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عزاء والد محمد مهران

 

وشيع مهران جثمان والده بعد صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص، كما تلقى العزاء في نفس اليوم بدار مناسبات ممدوح سالم بجوار حي مصر القديمة سيدي أبو السعود.

 

وفاة والدة المخرج عماد البهات


وأعلن المخرج عماد البهات مساء أمس عن وفاة والدته بعد صراع طويل مع المرض، وكتب من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"رحلت أمي روحية.. عاشت بهدوء ورحلت بسلام.دعواتكم»، لتنهال عليه مواساة أصدقائه من الوسط الفني ودعواتهم بالرحمة لوالدته والصبر والسلوان له".

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تطور الحالة الصحية للإعلامية سلمى صباحي

 

وحرصت الإعلامية سلمى صباحي على طمأنة جمهورها على حالتها الصحية، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، قائلة:"النهاردة فات 20 يوم ع العملية.. 20 يوم منمتش فيهم ساعه على بعض.. ماهو لما دماغك تتفتح ويتحط فيها جسم غريب متوصل بأنبوب لحد بطنك ويبقى عندك غرز في دماغك وفي بطنك يبقى طبيعي ماتعرفش تنام، لا تعرف تحط راسك على مخده ولا حتى تنام على جنبك".

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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