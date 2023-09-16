نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إيرادات أمس لفيلم "العميل صفر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم "العميل صفر" للفنان أكرم حسني أمس الجمعة إيرادات كبيرة بشباك التذاكر وصلت إلى 817 ألف و603 جنيهًا، بالرغم من تراجعه للمركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية بعدما تصدر "ڤوي ڤوي ڤوي" المركز الأول، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.



ما هى إجمالي إيرادات فيلم "العميل صفر" ؟

ووصلت حصيلة إيرادات فيلم "العميل صفر" إلى 129 مليون جنيه بعد شهر من طرحه بجميع دور العرض،و يعد أول بطولة مطلقة للفنان أكرم حسني.

ما هي قصة فيلم “العميل صفر”؟





يتحول "صفر عبد اللطيف شداد الهمم" من فرد أمن إلى العميل صفر في ظروف غامضة، مفارقة ساخرة بين شخصية فرد الأمن الذي عادة ما يكون شاب بسيط لم يتلق أي تدريب من أي نوع وغير مصرح له حمل السلاح فضلا عن القدرة على استخدامه وبين شخصية العميل السري المدرب على فنون القتال المختلفة والذي يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة ويمتلك مهارات متنوعة على رأسها التخفي والتنكر

من هم طاقم عمل فيلم “العميل صفر”؟



فيلم العميل صفر من بطولة أكرم حسني، بيومي فؤاد، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، منذر رياحنة، النجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي، فيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي. الفيلم فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، ومن إنتاج لؤي عبد الله وإخراج كريم العدل.

الأغنية الدعائية للفيلم





وكان النجم أكرم حسني، قد طرح مؤخرًا أغنية على مين يا أسطى على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى، وذلك كأغنية دعائية لفيلم العميل صفر، والأغنية من كلمات أكرم حسني، ألحان كريم عاشور، توزيع أحمد وحيد كينج.



كلمات الأغنية



طبعوا الفلوس بالرزم وإتأستكت ألافات

‎بسببها في اللي إتهزم وإتدلدلت شنبات

‎قرشك عشان يتجني لازم يكون بأصول

‎هتطاطي وهتنحني هتعيش غني وشحات

‎بتلف وبتدور بتزن وعامل دبور علي مين ياسطي

‎جري ايه ما تفوق ده انت المتساق لما بسوق علي مين علي مين ياسطي

‎بالعرض وبالطول هو انت يا واد كنت تطول

‎يا فلوكة بتهاجم اسطول عامل مسطول علي مين يا سطي

‎علي مين علي مين ما تفوق ياسطي

‎ده عشان تقابلني تجيب واسطة

‎ايش جابك للعتاولة يا شارع واحنا دولة

‎مش كنا عقلنا اولي

‎شوف كام واحد خذلنا واحنا من دماغنا شيلنا

‎و اللي شربنا معاه وكلنا

كأنه كل معانا طوب

‎صاحبنا ناس تعر داقوا

شهد دوقنا مر

‎مش هنحكي كتير عليهم مش عايزين نشيل ذنوب

‎الدنيا يوم معاك وبقية الشهر مش معاك

‎لو جاي تعمل شبح بلاش يا ريت متجيش عشان مفيش



‎يابني احنا درجة اولي مفيش كومبارس يشيل بطولة

‎و أي فيلم عن الرجولة تلقي صورتي عالافيش

‎علي مين علي مين ما تفوق ياسطي

‎ده عشان تقابلني تجيب واسطة

‎ايش جابك للعتاولة يا شارع واحنا دولة

‎مش كنا عقلنا اولي

‎اديك مش هتبان خلصانة بمضرب دبّان

علي مين يا سطي

‎اه يا نص الانصاص ده انا الفك لفة قرطاس

علي مين يا سطي