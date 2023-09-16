لوحات عن فاتن حمامة وهند رستم فى مزاد بونهامز بـ لندن

الرياض - محمد الاطلسي -

أطلقت دار بونهامز للمزادات في لندن، معرضها لـ بيع لوحات فنون الشرق الأوسط، وكان من بين هذه اللوحات المعروضة لوحات للفنان المصرى الأرمنى شانت أفيديسيان.

تعد اللوحة الأولى بورتريه لـ الفنانة فاتن حمامة وبيعت بـ 6.400 ألف جنيه استرلينى، واللوحة الثانية لـ الفنانة هند رستم ولكنها لم تبع حتى الآن ويقدر ثمنها ما بين 5 إلى 8 آلاف جنيه استرلينى. هند رستم

شانت أفيديسيان

ولد شانت أفيديسيان في صعيد مصر عام 1951، ورغم دراسته الفنية وأصوله الأرمينية، إلا أن الصبغة الأساسية التي تبدو طاغية في أعمال شانت أفيديسان، هي تأثره بثقافة تعظيم الهوية المصرية، واللجوء للمعامل البصري الثابت المرتبط بطبيعة مصر ومعالمها ووجوهها الشهيرة.

درس في مدرسة الفنون والتصميم بمتحف مونتريال للفنون الجميلة، وتأثر أسلوب أفيديسيان بأفكار المعماري المصري حسن فتحي الذي عمل معه لمدة عشر سنوات، ومن أشهر أعماله أيقونة “كوكب الشرق” أم كلثوم و له كثير من الأعمال التى يدمج فيها الأيقونوجرافية المصرية فى القرن العشرين مع الرموز الفرعونية والنماذج الإسلامية الهندسية و التجريدية.

ظهرت أعمال أفيديسيان بقوة على الساحة العربية والدولية بعد حرب الخليج عام 1991، حينما تجددت الخطابات القومية، وظهرت دعوات إعادة التأكيد على أهمية التاريخ والذاكرة، ولأن أعمال أفيديسيان كانت مرتكزة على أيقونات تعزز هذا الاتجاه، بين لوحاته عن النيل والشخصيات الفنية المصرية المنتشرة على مستوى عربي وتحتل جزءًا كبيرًا من الذاكرة الجمعية العربية، أخذت لوحاته شهرة كبيرة خاصة في دول الخليج والأردن، وأكثر لوحاته التي لاقت رواجًا محليًا لوحة عبدالناصر، ولوحة أم كلثوم ولوحته الشهيرة عن موت عبدالناصر.