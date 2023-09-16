وائل جسار يهنئ أحمد سعد بعد حصوله على جائزة الموريكس دور

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص المطرب وائل جسار على تهنئة صديقه الفنان أحمد سعد، بمناسبة حصوله على جائزة الموريكس دور، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

منشور وائل جسار

ونشر وائل جسار صورة جديدة له تجمعه بالنجم أحمد سعد، وعلق عليها قائلًا:" مع حبيبي وصاحبي إلى بيروت، وألف مبروك الموريكس دور، تستاهل ".



تفاصيل حفل "الموريكس دور"



يذكر أن حفل "الموريكس دور" حقق نجاحًا كبيرًا خلال السنوات الماضية منذ انطلاقته الأولى قبل 22 عامًا، وذلك في لبنان، وهو مهرجان شامل بسبب الجوائز المختلفة التي لا تعتمد فقط على التكريم في المجالات الفنية المختلفة التي من بينها الغناء والتمثيل والإخراج، حيث إن هناك جوائز تعتمد على آراء النقاد بالإضافة إلى تصويت الجماهير.

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ومن ناحية أخرى، طرح المطرب وائل جسار مؤخرًا أغنية بعنوان "لو تخاصمني"، التي حققت نجاحًا كبيرًا، عبر قناته الشخصية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

تفاصيل الأغنية



أغنية "لو تخاصمني" من كلمات لؤي الجوهري وألحان أحمد زعيم ومن إنتاج الاء لاشين.

كلمات الأغنية

حبيبي لو تخاصمني، أنا مين يقاسمني

أيامي الجاية وجنبه هعيش

مين هيكلمني، مين يتحملني

في الدنيا أكيد غيرك إنت مفيش

مين يتعب دايما علشاني

يعرف أسراري وحكاياتي

مين اللي معاه بقى مفتاحي

وفاهمني وحافظ دخلاتي

طب مين في جناني يعقلني

وفي كل حالاتي هيقبلني

إرجع لي بعادك ده قاتلني وقفل لي حياتي

حبيبي لو تخاصمني، أنا مين يقاسمني

أيامي الجاية وجنبه هعيش

حبيبي يا اللي واحشني، إنت معيشني

كم يوم في غيابك صعبين موت

طب مين يسمعني، مين هيدلعني

وأضحك وأنا جنبه بعلو الصوت

مين يتعب دايما علشاني

يعرف أسراري وحكاياتي

مين اللي معاه بقى مفتاحي

وفاهمني وحافظ دخلاتي

طب مين في جناني يعقلني

وفي كل حالاتي هيقبلني

إرجع لي بعادك ده قاتلني وقفل لي حياتي

حبيبي لو تخاصمني، أنا مين يقاسمني

أيامي الجاية وجنبه هعيش