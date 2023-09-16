عبد الرحيم كمال يشيد بمسلسل "سفاح الجيزة"

القاهرة - محمد ابراهيم - أشاد السيناريست عبد الرحيم كمال بمسلسل “سفاح الجيزة”، وبأداء أبطاله، من خلال منشورًا له، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ماذا قال عبد الرحيم كمال عن مسلسل “سفاح الجيزة”؟

كتب عبد الرحيم كمال: "وعلى فكرة مسلسل السفاح نجح في الحاجة الوحيدة اللي مطلوبة من المسلسل الناجح إنه يشد الجمهور وينتظروه حلقة بحلقة، برافو هادي الباجوري، وأحمد فهمي، والعظيمة حنان يوسف، واللي ملوش شبيه باسم سمرة، والشاطرة راكين سعد والمفاجاة ميمي جمال، وكل اللي شارك في المسلسل".

ماذا قال أحمد فهمي لجمهوره بعد انتهاء حلقات" سفاح الجيزة "؟

وجه الفنان أحمد فهمي، رسالة إلى جمهوره، وذلك عقب عرض الحلقات الأخيرة من مسلسل "سفاح الجيزة"، التي عرضت يوم الجمعة الماضية عبر منصة شاهد الإلكترونية، حيث نشر صورة له من كواليس المسلسل، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وعلق أحمد فهمي قائلًا: "النهاردة خلص مسلسل سفاح الجيزة المشروع إلى كنت شغال كل لحظة فيه بشغف وحب وكان نفسي دا يوصل للجمهور وزي ما في كل لقاء طلعت شكرت كل الناس القائمين علي العمل من أكبر واحد أصغر واحد جه الوقت إلى حابب أشكر فيه حضرتكم السبب الرئيسي في النجاح بعد ربنا ورد الفعل إلى عدي توقعاتي شكرًا بجد لكل حد شكر أو عمل بوست أو كومنت أو حتي نقد ايجابي واتمني اكون عند نفس مستوي التوقعات في كل عمل جاي ان شاء الله".

ملخص الحلقة السابعة والثامنة من" سفاح الجيزة "

وفي سياق متصل، يذكر أنه قد تم عرض الحلقة السابعة والثامنة من مسلسل "سفاح الجيزة" يوم الجمعة الماضية، عبر منصة شاهد الإلكترونية، وسرعان ما تصدرت الحلقات محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" لما حدث بهم من أحداث مشوقة.

وكان أبرز ما جاء في الحلقة السابعة والثامنة من مسلسل "سفاح الجيزة" هو قيام جابر بخطف ابن الضابط حازم ومحاولة جابر لإيجاد طريقة للهروب من الشرطة، وأيضًا معرفة الشرطة مكان جثث الضحايا الذي قام جابر بقتلها وذلك بمساعدة زينة.

وقيام جابر يقتل والدته عن طريق الخطأ بعد مواجهة حدثت بينها وبين جابر وان كل شخص منهما كان يضع اللوم على الأخير.

وكتب في نهاية الحلقة "أنه قد تم القبض على جابر وتم إيداعه في مستشفى الأمراض العقلية، وبعدما صدر ضده عدة أحكام بالاعدام والتي مازالت قيد التنفيذ"