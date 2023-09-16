ريهام سعيد لداليا شوقي: 'جبتي جون جامد في مباراة صعبة'

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أحمد جودة - القاهرة - واجهت الفنانة الشابة داليا شوقي انتقادات عديدة بسبب ادائها في مشهد بمسلسل سفاح الجيزة، وذلك حرصت الفنانة والإعلامية ريهام سعيد على دعمها وتشجيعها.



ريهام سعيد تدعم داليا شوقي

حيث نشرت الفنانة والإعلامية ريهام سعيد صورة للفنانة داليا شوقي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت قائلة: اسمحي لي أقولك أنك نجحتي انك تخلي مصر كلها تتكلم عنك".



ريهام سعيد لداليا شوقي: ادائك حقيقي ويتصدق

وتابعت: "ادائك حقيقي ويتصدق وبرافة وأنا لو منك أطير من الفرح، مليون واحد بيطلع وأداءه زي الزفت ومحدش بينطق لأنه ملفتش النظر".



ريهام سعيد لداليا شوقي: إلى الأمام يا نجمة دي غيرة رهيبة

واختتمت قائلة: "إلى الأمام يا نجمة دي غيرة رهيبة، انتي جبتي جون جامد في مباراة صعبة".



منال الفطاطري تدعم ابنتها داليا شوقي



ودعمت منال الفطاطري ابنتها داليا شوقي، ووصفت كل من هاجمها بأنهم عبدة اصنام، حيث كتبت عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي: "إلى معشر قريش، إلى عبدة الأصنام، داليا شوقي ممثلة موهوبة إنسانة تنبض مشاعر وأحاسيس وتفيض أدوات، المشهد اللي فئة من الناس بتتكلم عليه ده فيه ناس كتير أوي أوي مكانوش عايزينه يخلص من كتر صدقه وحلاوته وتفاعلهم وإحساسهم بيها وبيه".

وتابعت: "برافو داليا أبدعتي جامد شكرًا وشابوه ليكي ويالا هل من مزيد ومبروك نجاح المسلسل ونجاحك حبيبتي".



أبطال مسلسل سفاح الجيزة

يذكر أن مسلسل سفاح الجيزة من بطولة: أحمد فهمي، صلاح عبد الله، حنان يوسف، داليا شوقي، جيهان الشماشرجي، ركين سعد، باسم سمرة، ريم حجاب، ميمي جمال، تأليف محمد صلاح العزب، من إخراج هادي الباجوري.