أحمد داوود يعلن بدء تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد "زينهم"

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أحمد جودة - القاهرة - يعيش الفنان أحمد داوود حالة من النشاط الفني في الآونة الأخيرة، بعد النجاح الساحق الذي حققه من خلال فيلم "يوم 13"، حيث يستعد لبدء تصوير مسلسله الجديد "زينهم"، والذي يعد أولى بطولاته المطلقة.



وكشف أحمد داود عن تحضيراته الأولى لبدء تصوير مسلسل "زينهم"، فنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "الإنستجرام" وهو ممسكًا بطارة عليها اسم المسلسل وصورته مرتديًا بالطو ومن حولها بعض الأدوات الكيميائية وكتب: "بسم الله توكلنا على الله، أول يوم تصوير مسلسل زينهم".



"زينهم" يضم عدد من النجوم الشباب وهو بطولة كلًا من "أحمد داوود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف"، ومن إخراج يحيى إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد الملك، وإنتاج شركة أروما ستوديوز للمنتج تامر مرتضى.



أحمد داود يعلن عن الموسم الثانى من "برنامج الكونتينر"

وعلى صعيد آخر روج داود عن انطلاق الموسم الثانى من برنامج "الكونتينر" يوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر على قناة On، وذلك بعد النجاح الذي حققه في الموسم الأول، وسيتم عرض حلقتين يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع، في تمام الساعة 8 مساءً والإعادة يومي الإثنين والثلاثاء.



أحمد داود يجدد التعاون مع منة شلبي:

كما تعاقد مؤخرًا أحمد داود لتقديم فيلم سينمائى جديد بعنوان "سارة وعلي"، وتشاركه في البطولة النجمة منة شلبي، ولم تكن المرة الأولى التي يتجمع الثنائي في عمل، حيث اجتمعا في فيلم " الماء والخضرة والوجه الحسن" عام 2016، وهو ومن إنتاج شركة Sea-Cinema، ومن تأليف وإخراج هبة يسري.