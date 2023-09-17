نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبر خاصية الآسك.. ميرهان حسين تكشف عن مواصفات شريك حياتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت الفنانة ميرهان حسين بالرد على أسئلة متابعيها عبر خاصية ستوري بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديو إنستجرام، من خلال خاصية الأسك، وكشفت عن سبب عدم زواجها حتى الآن، ومواصفات شريك حياتها، وروتين محافظتها على جمالها، بالاضافة إلى أشيائها المفضلة.

وكشفت ميرهان حسين كيفية حفاظها على جمالها، قائلة: بحاول مزعلش على قد ما أقدر وأبعد عن الضغوط وأهتم ببشرتي وصحتي عموما وأكلي ولو قدرت أنام كتير ولو قدرت أشرب مياه وألعب رياضة.

سبب عدم زواج ميرهان حسين

وعن سبب عدم زواجها قالت ميرهان حسين: عشان أنا بحب الروقان ومبحبش النكد ومبحبش الزعل واحترم مساحتي الشخصية واحترم شخصيتي اللي بنيتها وهذبتها لحد ما بقت الشخصية اللي أنا عليها دلوقتي ولسه مالاقتش الراجل اللي ميخذلنيش في حاجة من دول.

وأشارت ميرهان حسين إلى أن دائرة معارفها قليلة، موضحة: عموما أنا مبدخلش ناس كتير في حياتي، لكن ممكن الناس اللي شايفني صح اللي بيقدروني اللي أقدر أكون على طبيعتي معاهم واللي في ضهري ومعايا في الحلوة والمرة اللي يحفظوا الأسرار واللي أثق فيهم مع إني أعتقد إن بقى صعب جدًا جدًا تثق في حد وتديله الأمان لإن أي صاحب ممكن يتحول لعدو لأسباب تخصه.

وعن أكثر ما يجذبها في الرجل قالت: أكيد مظهره الخارجي أول حاجة بتلفت نظري بس الأهم إن شخصيته تعجبني، كما كشفت أن مشروبها المفضل هو عصير المانجا وعصير القصب وعصير البطيخ.

وبسؤالها عن إذا كانت امرأة قوية أم ضعيفة أجابت مريهان حسين قائلة: ميهمنيش أبقا قوية ولا ضعيفة أحب أتوكل على الله وهو يتولاني وأحب ربنا يديني بدل القوة قلب رحیم وعقل حكيم ونفس صبورة وقوة أواجه بيها صعوبات الحياة.

سلبيات الشهرة في رأي ميرهان حسين

وكشفت ميرهان حسين سلبيات الشهرة ردًا على سؤال أحد متابعيها قائلة: الشهرة لها سلبيات كتير منها إنها بتخلي الناس تدي نفسها الحق إنها تحكم عليك وتنتقدك، وأوقات كتير تجرحك وتظلمك لإن انطباعاتهم بتيجي من دور لا يشبه حقيقتك أو صورة بالنسبة لهم فيها شيء يديله الحق إنه يجرحك، كمان بتمنعك تكون على طبيعتك 100 % بره بيتك ودايرتك الصغيرة، وأكبر سلبيات الشهرة بالنسبة لي إنها بتجلب ناس مزيفين على حياتي تكون أهدافهم من معرفتهم بيا إني مشهورة فقط ولسه فيه أكتر بس مش هيكفي هنا.

مواصفات شريك أحلام ميرهان حسين

وعن مواصفات شريك حياتها التي تتمنى أن تجدها، قالت: يقدرني، يحترمني، يبقى سندي يبقى شاريني ومتمسك بيا يصوني وأحس إنه بجد بيخاف عليا كإني أخته يكون حنين عليا ويخاف على زعلي وميعيطنيش ويكون في ضهري ويحسسني بالأمان يشاركني أفراحي وأحزاني ويوفي بوعوده ليا اختصرها كلها وأقول يقدر يحافظ عليا

ويكون حنين عليا ويخاف على زعلي، ويحسسني بالأمان يكون حنين وطيب وبيحترمني قبل ما يحبني بجنون ويموت في دباديبي ويعشقني عشق العشقنقية كلهم.



آخر أعمال ميرهان حسين

يذكر أن آخر أعمال ميرهان حسين كان مشاركتها في فيلم إتنين للإيجار الذي تم عرضه في دور العرض السينمائية في شهر يناير الماضي لعام 2023، وكان من بطولة بيومي فؤاد، محمد ثروت، سامي مغاوري، محمد لطفي، ناهد السباعي

ميرهان حسين، إيمان السيد، ثراء جبيل، سلوى محمد علي، ليلى عز العرب، إيناس مكي، تأليف أسماء غازي، وإخراج شادي علي.