حورية فرغلي: "خطيبي كان 175 كيلو وبيعرج برجله وكنت بشوفه أحلى راجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعادت الفنانة حورية فرغلي ذكرياتها، عن خطيبها الراحل، الذي ارتبطت به بشكل كبير، فرغم مرور 21 عامًا على وفاته إلا أنها لم تستطع أن تمحِ هذا الحب، وأن ترتبط برجل غيره.

وأشارت الفنانة إلى أن الأخير كان يعاني من بعض الظروف الصحية، لكن رغم مرضه إلا أنها كانت تراه أجمل الرجال في عيونها.

علاقة حورية فرغلي بخطيبها

وتحدثت حورية فرغلي عن خطيبها، خلال لقاؤها مع الإعلامي تامر شلتوت، في برنامج في العمق، حيث قالت: أنا شُفت الحب مرة واحدة في حياتي سنة 2002، مع خطيبي اللي توفى، ومن بعده محبتش حد تاني رغم مرور 21 سنة، خطيبي اللي مات كان 175 كيلو، وكان عنده مشكلة في رجله الشمال، فكان بيذق، وكنا قد بعض في السن.

وتابعت حورية فرغلي: رغم مرضه لكن كنت بشوفه أحلى راجل في الدنيا، والناس كلها تقول إيه الجنان ده، لكن مكنتش ببص لكلامهم بصيت لقلبه واللي جواه، كفاية أني سامعة صوته، كفاية وجوده في المكان ريحة برفانه، من ساعة ما مات وأنا مش لاقية حد غيره.

وأضافت حورية فرغلي: قضينا سنتين سوا متخانقناش مرة، كل ما أطلع الاولى في الفروسية أروح البيت ألاقية جايب لي تورتة كبيرة عليها صورتي ولعب، بدور على حبه مش لاقية، ساعات بقول لنفسي أنا شُفت الحب ده كله ليه لما في الآخر هيتاخد مني، لكن ربنا اللي عايز كدة.

واستكملت حورية فرغلي: من بعد وفاته مرتبطش بحد ولا حد أتقدم لي، رغم مرور 21 سنة مشوفتش زيه، مش عارفة ليه، بتحب كتير بس بتصدم لما أعرف السن، وفي شاب بعت لي رسالة طويلة يعبر فيها عن حبه لي، قلت له أنت عندك كام سنة، قالي 22 سنة قُلت له انت قولي يا طنط.

https://fb.watch/n5QfPnOGQ6/

علاقة حورية فرغلي بالحيوانات

واختتمت حورية فرغلي: أنا معنديش صحاب ومبخرجش خالص، وبحب الحيوانات جدًا، كان عندي 13 كلب دلوقتي بقا 1، وعندي 8 أحصنة، مبخرجش مع الناس لان محدش بيعزمني على حاجة، اتعودت اعيش لواحدي وبراحتي، بيتهئلي لو أتجوزت مش هستحمل حد ينام جمبي على السرير، كمان هيبق في مشكلة، لأني بحب أمشي في شقتي براحتي واجري مع الكلاب، مش شرط كل يوم ميكب وشعر ورموش، أنا باكل ضوافري أصلا.

موعد عرض برنامج في العمق

يذكر أن أن برنامج in Deeb في العمق، يقدمه تامر شلتوت، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ويعرض يوم السبت من كل أسبوع، ويستضيف الإعلامي خلال حلقات البرنامج مجموعة من نجوم الفن، الذين يكشفون أسرار وحقائق لأول مرة عن حياتهم الشخصية.