في هذا الموعد.. "صاحبة السعادة" تستضيف نجوم الفن أبطال حرب أكتوبر

القاهرة - محمد ابراهيم - ستقوم الإعلامية والفنانة إسعاد يونس بتقديم حلقة خاصة من برنامجها صاحبة السعادة الذي يذاع عبر قناة dmc بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر 1973، وذلك في يوم الثلاثاء المقبل.



تفاصيل حلقة الثلاثاء القادم



وسوف تعرض تلك الحلقة في سهرة الثلاثاء المقبل، وسوف تستضيف 4 من نجوم الفن الذين شاركوا في حرب أكتوبر، وهم: الفنان لطفي لبيب سلاح المشاه، الفنان أحمد فؤاد سليم دفاع جوي، الفنان حسن العدل سلاح المدفعية والفنان سامي عبد الحليم مشاه ميكانيكا.





وأثناء الحلقة سوف يستعرض كل من الفنانين ضيوفها ذكرياتهم مع حرب أكتوبر وفترة إعادة بناء الجيش عقب حرب 67، كما يروي النجوم الأربعة قصص وحكايات لأول مرة عن المواقف التي لا تنسى ليلة النصر العظيم وما أعقبها من أحداث.

كما سيتم عرض عدد من التقارير التليفزيونية المهمة أثناء الحلقة والتي ترصد تاريخ الحركة الفنية والثقافية والغنائية في مصر خلال فترة حرب أكتوبر وأبرز الأفلام والمسلسلات والأغاني والكتب التي صدرت أثناء عام النصر.

نبذة عن برنامج صاحبة السعادة

صاحبة السعادة هو برنامج تلفزيوني تقدمه إسعاد يونس تستضيف فيه نوعية مختلفة من النجوم وصناع الفن، نجوم الرياضة، صناع الموسيقى بالإضافة إلى الترويج للصناعات المصرية والتعريف بالمطاعم المصرية الشهيرة قديمًا وحديثًا، علاوة على دعمه لقصص النجاح الملهمة.

بدأ عرض البرنامج في عام 2014 على قناة شبكة قنوات سي بي سي وحظى بمتابعة واسعة من المتابعين وفي 2018 أنتقل البرنامج ليذاع على قناة دي إم سي.

ولا يقتصر الضيوف على الشخصيات المصرية فقط، فتم إستضافة شخصيات أجنبية مثل الممثلة التركية مريم أوزرلي والمغني الجزائري الشاب خالد.

مواعيد عرض ‎برنامج صاحبة السعادة

ويتم عرض برنامج صاحبة السعادة يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا على قناة dmc، وتكون الإعادة في يوم الجمعة الساعة الثانية عشر ظهرًا.

تردد قناة dmc

ويمكن متابعة برنامج صاحبة السعادة عبر قناة dmc على القمر الصناعي المصري نايل سات،

اسم القمر نايل سات Nilesat

تردد القناة 11490

معامل تصحيح الخطأ 5/6

معدل الترميز 27500.