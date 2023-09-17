نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| باسم سمرة: تصوير "سفاح الجيزة" كان مُتعب بسبب أهالي المنطقة.. وهادي الباجوري سبب مشاركتي في المسلسل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان باسم سمرة تفاصيل مشاركته في مسلسل "سفاح الجيزة" للفنان أحمد فهمي، الذي تم عرضه علي منصة "شاهد" الإلكترونية.

باسم سمرة: "سفاح الجيزة" جذبني بسبب هادي الباجوري

وقال باسم سمرة في تصريحات خاصة لـ "الفجر الفني": إن "سفاح الجيزة" لديه عوامل عديدة جذبته للمسلسل وأهمها المخرج هادي الباجوري لإنه أول عمل يجمع بينهما، مضيفا: "كنت متحمس جدا أشتغل معاها".

وعن كوالس المسلسل قال باسم سمرة: "أستعدينا جميعا للمسلسل كويس جدا وأخذنا وقت كافي دون استعجال في التصوير، والمسلسل يتكون من 8 حلقات ولكن أخذ شغل كبير خلال التحضير كأنه مسلسل يتكون من 30 حلقة".

باسم سمرة: التصوير كان متعب بسبب أهالي المنطقة

وأكد باسم سمرة بأنه كان يوجد دقة عالية خلال تصوير المسلسل، موضحا أن المخرج هادي الباجوري يريد أماكن لم تظهر بعد لذلك كان يبحث كثيرا واللوكيشن جديد، والتصوير دائما خارجي لذلك كان متعب بتأكيد بسبب أهالي المنطقة، كما كان لديه شعور بأنه يقدم عمل مميزة ومختلفة تماما".

“سفاح الجيزة”

يذكر أن مسلسل سفاح الجيزة مقتبسة أحداثه عن قصة حقيقية، لشخص قام بعدد من الجرائم المتسلسلة، ما بين محافظة الجيزة والاسكندرية، وهو يدعي قذافي فراج، والتي قام بقتل صديق طفولته المهندس رضا وعشيقته نادين و زوجته فاطمة زكريا وفتاة أخرى تدعي ياسمين قام أيضًا بنهب أموالها.، وأخفي جرائمه في شقته والتي حولها إلى "مقبرة"، وتم إلقاء القبض عليه وصدر ضده أربعة أحكام بالإعدام شنقًا.

أحداث مسلسل سفاح الجيزة

وتدور أحداث مسلسل “سفاح الجيزة”، الذي يقوم ببطولته النجم أحمد فهمي، حول قصة حقيقية حدثت قديمًا بالفعل في الجيرة لشخص يُدعى “قذافي فراج عبد العاطي"، المعروف إعلاميًا بلقب “سفاح الجيزة”.

أبطال مسلسل سفاح الجيزة

شارك في بطولة مسلسل “سفاح الجيزة” أحمد فهمي باسم سمرة، وركين سعد، وصلاح عبدالله، وميمي جمال، داليا شوقي، ريم حجاب، حنان يوسف، جيهان الشماشرجي، بالإضافة إلى عدد آخر من النجوم والعمل من ن إخراج هادي الباجوري، وأشرف على الكتابة محمد صلاح العزب، وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود وعماد مطر.