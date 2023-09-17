نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حورية فرغلي: "بابا وماما انفصلوا بعد ولادتي بـ 48 ساعة.. ونطقت وعمري 8 سنين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة حورية فرغلي، أنها مرت بمرحلة طفولة قاسية، بعد أن انفصل والديها بعد 48 ساعة فقط من ولادتها، إذ أكدت أن انفصال والديها أثر عليها بشكل كبير، منها أنها لم تنطق إلا عند بلوغها 8 سنوات، وعندما عرضتها والدتها على الأطباء أكدوا لها، أن حورية تحتاج إلى حنان كثير، لتعوض الظروف القاسية التي مرت بها في الطفولة.

تصريحات حورية فرغلي

ـ وتحدثت عن طفولتها القاسية، خلال لقائها مع الإعلامي تامر شلتوت، في برنامج in Deeb في العمق، قالت فيه: طفولتي كانت صعبة، بابا وماما انفصلوا وأنا عندي 48 ساعة، أكتر حاجة عايزة أنساها هي طفولتي، لأني أتحرمت من الطفولة والمراهقة.

وتابعت حورية فرغلي: الدادة بتاعتي كانت أحن واحدة عليّ، كانت فلبينية وقعدت معايا لحد ما بقى عندها 73 سنة وماتت، كنت بقولها ياتيتا، زوج ماما كان حنين عليّ، وزوجة بابا ماتت في غارة من غارات العراق، ورأسها طارت قدام عيالها ماتت موتة صعبة.

وأضافت: "بسبب أزمة الطفولة، أنا قعدت لـ 8 سنين مبتكلمش، ولا بنطق خالص، الدكتور قال لماما بنتك مبتتكلمش، لأنها محتاجة حب وحنان كتير.

واستعادت الفنانة حورية فرغلي ذكرياتها، عن خطيبها الراحل، الذي ارتبطت به بشكل كبير، فرغم مرور 21 عامًا على وفاته إلا أنها لم تستطع أن تمحِ هذا الحب، وأن ترتبط برجل غيره.

وأشارت الفنانة إلى أن الأخير كان يعاني من بعض الظروف الصحية، لكن رغم مرضه إلا أنها كانت تراه أجمل الرجال في عيونها.

وتحدثت حورية فرغلي عن خطيبها، خلال لقاؤها مع الإعلامي تامر شلتوت، في برنامج في العمق، حيث قالت: أنا شُفت الحب مرة واحدة في حياتي سنة 2002، مع خطيبي اللي توفى، ومن بعده محبتش حد تاني رغم مرور 21 سنة، خطيبي اللي مات كان 175 كيلو، وكان عنده مشكلة في رجله الشمال، فكان بيذق، وكنا قد بعض في السن.

يشار إلى أن برنامج in Deeb في العمق، يقدمه الإعلامي تامر شلتوت، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ويعرض يوم السبت من كل أسبوع، ويستضيف الإعلامي خلال حلقات البرنامج مجموعة من نجوم الفن، الذين يكشفون أسرار وحقائق لأول مرة عن حياتهم الشخصية