نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيمون تسحر عيون الجمهور بإطلالة مميزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استطاعت النجمة سيمون أن تخطف أنظار الجمهور بأحدث إطلالة لها، واعتمدت سيمون على ارتداء اطلالة كا جول، ووضع ميكب بسيط يبرز جمالها،حيث شاركت "سيمون" جمهورها مجموعة من الصور من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأرفقت بالصور تعليقًا قالت فيها: "يسافر الإنسان الحكيم لكي يكتشف نفسه، معادلتي الصعبة أحب السفر، وأكره الرحيل".





وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الكثير من الجماهير ومن أبرز التعليقات سيمون جميلة جدا وجذابة، جمالك جمال مش عادي، سيمون المتواضعة والأصيلة، عندك حق السفر له سبع فوائد، وغيرها من التعليقات.

سيمون تسترجع ذكرياتها بهذا العمل

وحرصت النجمة سيمون على استرجاع ذكرياتها برفقة النجم محمد منير بفيلم يوم مر يوم حلو، حيث شاركت سيمون صورة لها برفقة محمد منير، وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيها:" محمد منير وأول فيلم، يوم مر يوم حلو".

والجدير بالذكر آخر أعمال سيمون



والجدير بالذكر آخر أعمال سيمون أغنية "اتغير عشاني"، وتأتي الأغنية ضمن أحداث فيلم بدلة وفستان.

كلمات أغنية اتغير عشاني

وتأتي كلمات أغنية اتغير عشاني لو تقدر وأنا عشانك هتغير، كن أجمل علشاني.. وأنا علشانك هحلو أكتر، الحب روح حلوة تدور في الحياة على روح تكون شبهها في ضلمة تكون نجاة.. وأحبك محبة لا تزول ولا تتغير ولو اتغيرنا حبة نرجع بمحبة أكبر.