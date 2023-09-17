نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على آخر تطورات أزمة زياد برجي مع إدارة موريكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص الفنان زياد برجي، على انتهاء الخلافات مع إدارة حفل توزيع جوائز موريكس دور، حيث شارك "زياد" جمهوره ببيان رسمي يوضح حقيقة هذا الأمر من خلال الأستوري الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفق بتعليقًا قال فيه: "من أهم عوايدنا كلبنانيين إنه يلي يفوت على بيتنا منحطو على راسنا، وبينشال على الراحات، أهلا وسهلا بيتكم".



وأضاف: "دكتور فادي الحلو ودكتور زاهي الحلو، مشكورين الناس الطيبين يلي تعبوا وعملوا المستحيل لحتى تصير هالجمعة الحلوة".



زياد برجي يعلن الحرب على موركس لهذا السبب

وفي وقت سابق، نشبت معركة بين الفنان زياد برجي وإدارة موركس حول الجدل على من يستحق الجائزة، وهذا السبب يرجع وراء انتشار أخبار حول النجم وائل كفوري هو الذي كان مرشح الجائزة، فعندما اعتذر عن عدم المجئ إلى الحفل، قامت إدارة المهرجان باستبدال الجائزة إلى زياد برجي، فطالب زياد الإدارة حول اتخاذ القرار وحسم الجدل.

برجي لم يحضر موريكس لهذا السبب

وعلى صعيد آخر، نشر برجي مؤخرا بيانا أكد فيه أنه لن يحضر حفل توزيع جوائز موريكس دور بعدما طلبوا منه عدم غناء أغنيته "وبطير"، وبناء على زيارة المسئولين عن الجائزة، عاد برجي ليوافق على استلام الجائزة في الحفل المنتظر يوم الأحد 17 سبتمبر، والمنقول على شاشة تلفزيون LBC، على أن يغني أغنيته الشهيرة "وبطير"، من كلمات أحمد ماضي، وتوزيع طارق توكل على المسرح.



آخر أعمال زياد برجي

والجدير بالذكر آخر أعمال زياد برجي أغنية "أنا لمين"، والأغنية من كلمات أحمد ماضى وتوزيع طارق توكل، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب من إخراج جان كلودديب، وحازت الأغنية على إعجاب الجماهير وتصدرت الترند فور نزولها.