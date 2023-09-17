نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حورية فرغلي: "بتحَب كتير من رجالة أصغر مني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت النجمة حورية فرغلي، بعض الأسرار والكواليس عن حياتها الشخصية وغيرها من الأمور حيث قالت خلال تصريحات تليفزيونية: "أنا بتحَب من رجالة أصغر مني بكتير، وواحد كان لسة بيبعتلي مسدجات حب كتير وفي الآخر عرفت إن عنده 22 سنة".



وأضافت: "قولي طنط يا روحي، راح قالي العمر مجرد رقم، وأنا عامةً معنديش صحاب، محدش بيعزمني على حاجة، لو حد عزمني هروح".



وتابعت: "محبتش حد من 2002.. من بعد ما خطيبي اتوفى قبل جوازنا، مع إني سايبة نفسي خالص بس".

وقالت:" قضينا سنتين لا يتواجد بينا خناقة، كنت لما بكسب في الفروسية ألاقيه جايبلي تورتة وبيحتفل بيا، طب أنا شوفت الحب ده وعاشرته عشان في الآخر يتاخد مني؟ طبعا ربنا اللي عايز كده بس ساعات بسأل نفسي".

آخر أعمال حورية فرغلي



والجدير بالذكر آخر أعمال النجمة حورية فرغلي مسلسل" أيام "، ولعبت خلاله أحداثه دور فتاة تدعى رباب، وشارك في بطولته معها كل من الفنانة شيري عادل، رياض الخولي، ندى موسى، سلوى خطاب، لقاء سويدان، حجاج عبد العظيم، وغيرهم من النجوم، وقد حصد المسلسل على جوائز عديدة ونال على إعجاب الجمهور وتصدر الترند فور عرضه على الشاشة.